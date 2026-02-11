No solo la Realeza británica, la Princesa Sofía de Suecia se pronuncia tras ser vinculada a caso Epstein

Estocolmo, Suecia.- No solo la Realeza británica ha decidido alzar la voz ante ser involucrados en el tan polémico caso de Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual, en el que el expríncipe Andrés ha sido el royal más señalado. Esto debido a que la Princesa Sofía de Suecia, también fue vinculada al escándalo, siendo señalada de haber tenido una cercana amistad con el ahora difunto empresario estadounidense.

Como se sabe, hace un par de semanas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó más de tres millones de documentos en este polémico caso, en los cuales salió a la luz los nombres de supuestos implicados en su red de trata de mujeres, tales como el antiguo duque de York, la Princesa Mette-Marit de Noruega, e incluso la heredera al trono de Suecia, quién ha decidido romper el silencio al respecto.

Ahora, durante su visita al país de Estocolmo para el evento de la Corona sueca, la Cumbre de Jóvenes Ctrl + Rights, por primera vez tras aparecer en los documentos del caso de Epstein, la esposa del Príncipe Carlos Felipe, en la que aseguró que jamás tuvo un mayor contacto con él que la vez en que los presentaron: "Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo".

Escándalo en la realeza: la princesa Sofía de Suecia y Epstein estuvieron conectados. "Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Enviaré un boleto", dice un correo enviado por el difunto multimillonario. pic.twitter.com/F7n2aNfLzp — Chikistrakiz (@chikistrakiz) December 11, 2025

Ante esta situación, declaró que actualmente, al ver toda la lista de crímenes de los que se le acusa y toda la lista de víctimas, se siente agradecida de solamente haber tenido un par de encuentros por cuestiones políticas, pero no pasa demasiado tiempo a su lado en estos, ni ser amigos: "Pero ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes a los que ha sometido a las jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos en mis 20 años".

Finalmente, la Princesa Sofía dejó en claro que ella desea que todas las mujeres que han alzado la voz en contra del millonario acusado de pedofilia reciban su justicia, además de enviarle sus condolencias por todo lo que tuvieron que pasar a lo largo de los años que fueron víctimas de Epstein y sus socios: "Mis condolencias a todas las víctimas. Espero que se haga justicia".

