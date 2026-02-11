¿Nuevo romance? Tobey Maguire y la modelo 20 años menor que lo acompañó al Super Bowl LX (FOTOS)

California, Estados Unidos.- En redes sociales es tendencia el actor estadounidense Tobey Maguire, y no precisamente por su trabajo en el mundo del espectáculo. Lo que tiene a los usuarios hablando de él es que fue visto muy bien acompañado el pasado domingo 8 de febrero durante el Super Bowl LX, junto a una joven influencer llamada Mishka Silva, cuya identidad fue revelada por los propios internautas.

No obstante, aunque no existe ninguna confirmación oficial de que estas figuras del entretenimiento mantengan una relación, resulta evidente que se llevan bien, ya que en las imágenes que circulan en plataformas digitales se les observa muy sonrientes e incluso conversando animadamente. Para algunos, el tema ha generado polémica debido a que la joven cumplirá 21 años el próximo 8 de abril, mientras que el eterno Spider-Man tiene 50 años.

Como era de esperarse, este dato causó conmoción entre varios usuarios, quienes comenzaron a compararlo con su amigo Leonardo DiCaprio, famoso por relacionarse con mujeres menores de 25 años. Cabe señalar que la también modelo compartió en sus historias de Instagram algunas fotografías desde el palco, aunque omitió por completo al actor. En una imagen aparece sentada con la pierna cruzada, mientras que en otra posa para la cámara; se desconoce si Maguire fue quien tomó la fotografía.

Una de las fotos que subió a Instagram

El medio estadounidense Daily Mail intentó ponerse en contacto con el productor, pero no obtuvo respuesta. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier confirmación sobre una posible nueva pareja con amplia diferencia de edad, algo que en fechas recientes se ha vuelto habitual. Esto no solo ha ocurrido en México con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, sino también en el caso de Aaron Taylor-Johnson y su esposa Sam Taylor-Wood.

Tobey Maguire en el Super Bowl. pic.twitter.com/lWqwa0xO7I — Cerebros (@CerebrosG) February 9, 2026

Un poco sobre Mishka Silva

Como se mencionó anteriormente, Mishka Silva es una creadora de contenido nacida el 8 de abril de 2005. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran marcas como Guess Kids y SojoS Vision. En Instagram cuenta con aproximadamente 300 mil seguidores, con quienes suele interactuar a través de consejos de moda, maquillaje y publicaciones sobre aspectos de su vida personal. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de esta posible pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui