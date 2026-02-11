Tras ganar en los Juegos Olímpicos en Milán-Cortina 2026 confesó que fue infiel; su ex ya habló (VIDEO)

Ciudad de México.- El martes causó un tremendo revuelo el biatleta noruego Sturla Holm Lægreid, luego de realizar una fuerte confesión durante una entrevista. El atleta admitió que en su momento le fue infiel a quien llamó el "amor de su vida", y para algunos estas declaraciones opacaron su reciente triunfo en la categoría de bronce correspondiente a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

De hecho, el deportista de 28 años incluso terminó llorando y fue enfático al asegurar que se sentía muy arrepentido de las acciones que lo llevaron a perder a su compañera. Según medios locales, para él no hay nada más importante que la joven que decidió apartarse de su lado: "El deporte ha quedado en segundo plano últimamente". En diversas imágenes que circulan en redes sociales se le observa visiblemente afectado.

¿Qué respondió la ex?

Este miércoles 11 de febrero de 2026 rompió el silencio la supuesta afectada durante una charla con el medio noruego VG; sin embargo, para quienes creían que era la oportunidad perfecta para reconciliar a dos personas que alguna vez estuvieron juntas, no fue así, ya que ella dejó muy en claro que la falta fue grave: "Difícil de perdonar, incluso después de una declaración de amor frente a todo el mundo", destacó.

Asimismo, añadió que la infidelidad todavía le causa dolor y que Lægreid es consciente de su postura, pues han hablado con anterioridad: "No elegí estar en esta posición, y duele tener que estar en ella. Hemos tenido contacto, y él es consciente de mis opiniones al respecto". Incluso, en ese mismo espacio la mujer reveló que quien fuera su pareja le confesó lo ocurrido días antes de partir a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

@dw_espanol Biatleta noruego gana medalla y pide a su novia que vuelva con él tras engañarla con otra El noruego Sturla Holm Lægreid se convirtió inesperadamente en uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. Nada tuvo que ver con el resultado deportivo: tras colgarse la medalla de bronce en biatlón masculino de 20 km, confesó ante las cámaras: “Cometí el error más grande de mi vida y le fui infiel". El deportista rompió a llorar y reconoció que había sido infiel a su pareja meses atrás, un episodio que, según explicó, ha marcado sus últimas semanas y relegado el deporte a un segundo plano. La declaración, emitida en directo, ha suscitado reacciones encontradas en redes sociales: desde quienes valoran su franqueza hasta quienes cuestionan que eligiera un escenario olímpico para hacer pública una cuestión íntima. ? Originalton - DW Español - DW Español

Por último, solicitó permanecer en el anonimato y agradeció el apoyo de sus familiares y amigos, además de tomarse un momento para expresar su simpatía hacia las personas que, sin conocerla, lograron identificarse con su difícil experiencia. Cabe destacar que, en cuanto a las victorias de esa jornada que quizá pasaron desapercibidas tras las palabras de Sturla Holm, el oro fue para Johan-Olav Botn, mientras que el francés Éric Perrot obtuvo la medalla de plata.

Fuente: Tribuna del Yaqui