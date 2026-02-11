VIDEO: Alfredo Adame y Carlos Trejo pierden el control en rueda de prensa y se van a los golpes

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor de melodramas y presentador mexicana, Alfredo Adame, está en el centro de la polémica, debido a que en plena rueda de la prensa previo a su pelea para el evento Ring Royale, no se contuvo y perdió el control ante el famoso escritor y creador de contenido paranormal, Carlos Trejo, el cual tampoco dudó y se le fue a los golpes de inmediato, hasta se arrojaron objetos.

El pasado martes 10 de febrero, se hizo la primera rueda de prensa para presentar el careo entre las celebridades, como Nichola Porcella y Aldo de Nigris, que van a subirse al ring en el evento de boxeo programado para el mes de marzo de este años, organizada por el reconocido presentador e influencer regiomontano, Poncho de Nigris. Dicha conferencia estuvo plagada de intensas polémicas, siendo la de Adame con Trejo la más mencionada hasta el momento.

Al ser el 'Cazafantasmas' el rival al que se tendrá que enfrentar el exactor de Televisa, ambos con sus respectivos equipos se iban a sentar frente a frente para responder preguntas, hacerse de palabras, y finalmente posar ante el otro para capturar el momento, sin embargo, desde el primer momento en que se vieron, los ánimos se pusieron prácticamente incontrolables, ya que comenzaron a gritarse desde sus lugares, como que eran un "apestoso" o un "cobarde".

Alfredo Adame rompe el silencio sobre Carlos Trejo y "La Pelea del Siglo"

El conductor asegura que no le da consejos previos al Cazafantasmas y lanza una polémica declaración: según él, Carlos Trejo ¡nh@la tinner.



Ante esto, Trejo fue el primero en quererse ir a los golpes con Adame y se lanzó en su contra, siendo contenido por alrededor de cuatro personas, y otras de por medio que le impedían llegar al ganador de La Granja VIP, el cual también tuvo que ser retenido por otras dos personas, ya que también se lanzó a los golpes en contra del exparticipante de Inseparables. Al llegar a sus lugares, el actor le gritaba apestoso al también escritor.

Pero eso no fue todo, ya que cuando pudieron tomar la palabra, Trejo lo llamó "imbécil" y aseguró que pese a que Adame dice que él le tuvo miedo, fue al revés y mostró sus órdenes de restricción, tras lo cual el actor de La Pícara Soñadora le arrojó uno de los micrófonos de su mesa, el cual casi le da en la cara a la boxeadora, 'La Barby' Juárez, quien reclamó esta situación. Después de estos altercados, la situación fue sobrellavada con la mayor calma que se pudo, impidiendo que ambos pudieran llegar al otro, pero a su salida, ambos dejaron en claro que sobre el ring no iban a detenerse.



