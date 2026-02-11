VIDEO: Poncho de Nigris estalla contra exreportero de 'VLA' y lo corre de rueda de prensa de Ring Royale

Ciudad de México.- Poncho de Nigris estalló contra exreportero de 'Venga la Alegría' en plena rueda de prensa de Ring Royale, de donde lo corrió entre gritos e insultos

El pasado martes 10 de febrero, se hizo la rueda de prensa para presentar el careo entre las celebridades, como Nichola Porcella y Aldo de Nigris, que van a subirse al ring en el evento de boxeo amateur, y que los participantes respondieran algunas de las preguntas de los diferentes medios de comunicación invitados, así como reporteros que trabajan por su cuenta, como lo es el caso de Gabriel, que tiene su propio canal de YouTube y un proyecto independiente con Flor Rubio.

Pero, mientras que Gabriel estaba preparando su equipo para hacer su transmisión en vivo en el canal de Dulce y Picosito, el intérprete de temas como La Cobra se le acercó furioso, incluso empujó su equipo, siendo captado el momento por diferentes cámaras, incluso como alguien de seguridad lo aleja mientras que le grita: "Tú no entras porque dijiste algo de mis hijos, ¿te acuerdas?... Con mis hijos no cab..., con mis hijos no... ¿Cuál va a ser mi karma? ¿Qué les iba a pasar a mis hijos? ¡Put... pocos huev...! ¡No vas a entrar, cabr...!".

?? PONCHO DE NIGRIS corre al periodista GABRIEL CUEVAS del evento de #RingRoyale



Poncho acusó al periodista de haber mencionado un “karma” que afectaría a su familia, algo que Cuevas negó rotundamente durante el altercado.



PONCHO: “¿Qué les iba a pasar a mis hijos?

GABRIEL;… pic.twitter.com/FIbuxEjsTU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 11, 2026

El motivo por el que Poncho perdió de esa manera los estribos, fue porque el exparticipante de Survivor México, en octubre del 2025, después de que De Nigris hiciera comentarios despectivos en contra de una influencer, Gabo declaró que el ser de esa manera lo pagaría con un karma terrible, pues sería a través de un de sus hijos, lo que para Poncho fue una amenaza y tomado como que le desea la muerte a uno de sus pequeños.

El regiomontano afirmó que le dolió tanto o que dijo que lloró de "puro sentimiento y de coraje", porque pasó los límites, incluso dijo que Marcela Mistral, su esposa, también se rompió en llanto al escuchar estas declaraciones, que le parecen muy desafortunadas y fuera de lugar: "Hay un tipo que se llama Gabo Cuevas que acaba de hacer un comentario muy fuerte hacia mis hijos, eso no tiene perdón de Dios para mí los hijos son lo más importante, dijo que yo iba pagar un karma no sé porque, no he hecho daño a nadie, dijo que tengo que pagar un karma y que va ser con mis hijos".

Lo voy a encontrar lo voy a buscar y que me lo diga de frente a ver si tiene el valor de pronunciar esas palabras de mis hijos, con ellos nadie se mete, porque el que hace comentarios en medios y en redes soy yo, pero mis hijos no tienen nada que ver", amenzó en ese momento.

uD83DuDCCDAQUÍ ESTÁN las declaraciones del reportero GABRIEL CUEVAS que desataron la furia de PONCHO DE NIGRIS ??uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31



"No me voy a ir sin ver su karma

¿Cuál va a ser su karma?

¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos chica ..."



Dichas declaraciones fueron desde Octubre de… pic.twitter.com/i9O7jloeBA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui