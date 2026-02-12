Cazzu estaría por realizar dueto con Alejandro Fernández; querrían hundir a Pepe y Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La famosa cantante de trap argentina, Cazzu, al parecer podría darle un nuevo revés a la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, así como el reconocido cantante de rancheras, Alejandro Fernández, estaría también cerca de hundir en el coraje a su supuesto rival mediático, Pepe Aguilar. Esto debido a que se dice que el mexicano y la argentina están por realizar un dueto juntos.

Como se sabe, desde hace casi dos años que se dice que Ángela se habría metido en la relación entre el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, y por ende, ambas mujeres serían enemigas y no podrían verse ni en pintura. Por otro lado, en el caso de 'El Potrillo' y Pepe, desde hace años se rumora que entre el Aguilar y el Fernández, han tenido una intensa rivalidad, en la que no se soportarían, incluso cuando Alex Fernández hizo dueto con Majo Aguilar, que está distanciada de su prima y tío, se especuló que era en venganza a ellos.

Y ahora, nuevamente se dice que por parte de los descendientes de Vicenta Fernández, Alejandro lanzaría otra bomba mediática en contra de la familia Aguilar, ya que según el periodista argentino, Javier Ceriani, afirmó que se está planeando el hacer una colaboración musical para este año 2026, enfocándose en el ritmo mexicano, por lo que podría ser con mariachi, o incluso un corrido tumbado como en Dolce.

Según el expresentador de Chisme No Like, Fernández está muy interesado en colaborar con Cazzu, sino que considera lo que ela causaría en su presunto rival de años, además de destar seguro que es una puesta interesante, de mucho dinero, que le gustaba para tener gran éxito: "Están muy cercanos de ya cerrar el trato. De que Cazzu, después de su gira por Estados Unidos, lance canción con Alejandro. Alejandro está muy motivado porque cree que Cazzu es una apuesta interesante".

¿Cómo le caerá esto? ¿Le gusta la idea a Nodal, a los Aguilar? Golpe duro para los Nodal. Hay un 90 por ciento de posibilidades de que el dueto se lleve a cabo y que la industria musical estará esperando el gran anuncio próximamente", agregó Ceriani.

De la misma manera, la periodista Mandy Fridmann, informó hace un par de días, que los representantes de ambas estrellas, ya ha declarado para medios oficiales, que solo se están afinando detalles para esta colaboración, en la que aparentemente grabarían al ritmo de Fernández. Cabe mencionar que en redes sociales, Cazzu compartió un video en el que se muestra cantando Te quiero, te quiero de Alejandro Fernández, despertando estos señalamientos.