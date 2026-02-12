Chris Hemsworth revela que su hija puso en riesgo su participación en 'Avengers: Doomsday' por esto

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido galán de origen australiano, Chris Hemsworth, recientemente brindó una entrevista en la que habló de como su hija mayor, India Rose Hemsworth, durante el rodaje del tan espero regreso de los 'Vengadores' con Avengers: Doomsday, ella puso en riesgo su participación como la hija adoptiva de 'Thor', o sea, la pequeña 'Love' que salvó la 'Eternidad'.

Con tan solo nueve años de edad, India formó parte del final de la película Thor: Love and Thunder, en el año del 2022, por lo que al ser el cierre de 'Thor' con 'Jane' y el inicio de su travesía para salvar a la galaxia, la niña de ahora 13 años de edad fue una de las requeridas para formar parte de Avengers: Doomsday, sin embargo, Chris declaró que ella misma puso en riesgo su participación, ya que al ser "adolescente", ya no es tan sencillo mantener su atención, declarando que en cuanto entró al set supiró un quejido y dijo: "'¡Uf! ¿Cuánto va a durar esto?'. Yo le respondí: '¡Ni siquiera hemos empezado!'".

El hermano de Liam Hemsworth declaró que apenas y filmaron la primera toma juntos que tenían en el filme, cuando ella ya estaba cuestionado si habían terminado grabaciones, y cuando él le dijo que le faltaban otros dos o tres días, ella se quejó con un "Ay Dios", y entre risas, Chris recordó que India tenía "esa actitud angustiada, como de adolescente" sobre la filmación y que a menudo simplemente se alejaba a sentarse en una silla o encerrarse en su camper.

Chris declaró que para que pudiera filmar todas sus tomas tuvo que sobornarla, ya que ella llegó a negarse a filmar: "Me dijo: '¡No voy! ¡Ni siquiera me pagan! ¿Qué hago aquí?'. Y yo le dije: 'Te pagan'. Ella respondió: '¿ En serio ? No me lo dijiste'". El actor de Hombres de Negro agregó que él le dijo que lo guardaban para cuando cumpliera 18 años, pero que ella pidió una parte en ese momento: "Me dijo: '¡No! ¡No, quiero un poco ahora!'. Y Joe Russo y los directores están allí y dicen: 'Tenemos que traerla al set'".

El esposo de Elsa Pataky recordó que aunque su hija no estaba haciendo un berrinche, mencionó a su entrevistadora, Sara Haines, que es una "actriz difícil" y sabe negociar, pues tuvo que prometerle darle una parte de su salario, destacando que su ansia de salir era que quería ir a un concierto de Billie Eilish: "Ella me preguntó: '¿Cuándo es?'. Yo le respondí: '¡Todavía no empieza! ¡No nos lo vamos a perder! ¡Solo ve al set!'".

Finalmente, Hemsworth declaró que al final de la negociación, de acordar que llegarían a tiempo al concierto de la famosa cantante, también le comprará con ese dinero que no enviará a sus fondos para cuando tenga 18 años de edad, y le comprará la motocicleta que tenía tiempo deseando: "Corre motos y va en moto, y dice: '¿Podría permitirme esa moto que quería?'. Le dije: 'Tú sí podrías'. Así que, tras una pequeña negociación, se fue”.

Fuente: Tribuna del Yaqui