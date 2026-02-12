Christian Nodal deja de seguir a sus padres en Instagram y 3 abogados renuncian a caso contra Universal

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, está en el centro del escándalo, pues se ha filtrado que dejó de seguir en Instagram a sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, y al parecer estaría ligado a una pelea por la renuncia de tres de sus abogados en el tan polémico caso en contra de Universal Music por supuesta falsificación de documentos.

Como se sabe, desde hace un par de años que el intérprete de Adiós Amor se encuentra en una batalla legal en contra de Universal Music al lado de sus dos padres, debido a que estos los acusan de falsificar documentación, y piden quedarse con los derechos de tres de sus álbumes. Hasta el momento, se sabe que la Fiscalía General de Justicia y Universal Music, están apelando para que el sonorense y sus padres sean vinculados a proceso.

Ahora, en medio de todos estos problemas legales, se pensaría que la familia del creador de Ya No Somos Ni Seremos, estaría más unida, pero según diferentes medios de comunicación, este no es el caso, pues Nodal ha dejado de seguir en redes sociales a sus dos padres. En Sale el Sol declararon que esto era debido a problemas familiares a causa de Ángela Aguilar, ya que al parecer, ambas familias han tenido sus conflictos, pero, otra fuente lo ha desmentido, dando una versión más compleja.

Según la cuenta de Instagram de Chamonic, el motivo es la renuncia de Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón y Daniel Hernández Silva, contratados por Jaime para el caso de Universal. Al parecer, estos tres abogados trabajaban al lado de otros dos abogados amigos de la familia Aguilar, Rauda y Ramos Millán, pero, al enterarse que supuestamente Nodal solo autorizó a estos últimos para llevar el caso ante la Fiscalía, se enojaron, y decidieron ir a la misma Fiscalía para revocar el caso.

Al parecer la situación escaló al grado de que Nodal le pidió a su padre que los despidiera, pero Jaime se negaría, causando que el ex de Cazzu enfureciera y lo dejara de seguir en las redes sociales, por lo que al parecer en las siguientes audiencias podría haber dos bandos, el de los padres y el de Nodal, lo cual podría complicarles muchas cosas. Para cerrar, mencionó que la familia de Christian tiene tiempo con problemas.

