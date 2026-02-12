De Bad Bunny a Taylor Swift: La cantante realizaría el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

California, Estados Unidos.- Al parecer, pese a que el latino Bad Bunny fue todo un éxito en el Super Bowl LX, para la temporada 2026 - 2027, los ejecutivos encargados de contratar al artista para el partido más importante de la NFL, ahora optarían por contratar a la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, ya que se ha comenzado a rumorar que estaría en negociaciones para el show de medio tiempo del evento deportivo.

El pasado domingo 8 de febrero del año en curso, el intérprete de temas como Debí Tirar Más Fotos, se presentó como el artista principal del afamado show de medio tiempo para amenizar la espera de los fans el segundo tiempo del que fue el partido entre los New Egland Patriots y los Seattle Seahawks, y aunque no logró posicionarse en el primer lugar de lo más visto pese a que dominó la conversación en redes sociales, si entró al top 5.

Pero ahora, a menos de una semana de esta presentación que marcó historia y causó gran sensación, al parecer los ejecutivos de dicho proyecto deportivo, ya están comenzando los preparativos para el próximo año, debido a que se dice que ya pusieron sobre la mesa varios nombres de artistas posibles para que amenicen el Super Bowl LXI, que se jugará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California el próximo domingo 14 de febrero de 2027.

Bad Bunny naming dozens of countries in the Americas and then holding up a football that reads "together we are America"....such an iconic Super Bowl performance wow pic.twitter.com/zU3R8WBkNL — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 9, 2026

Estos rumores comenzaron debido a que en redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, ha comenzado a difundirse una presunta 'Wish List', o sea una 'lista de deseos', de los artistas que el público más espera ver para el próximo año 2027, en la cual el nombre de la intérprete de temas como Love Story se encuentra en el primer lugar, lo que se traduciría en un mayor interés por parte de Apple Music, que es el encargado de llevar al artista.

Cabe mencionar que en las redes sociales que se ha filtrado, aseguran que esta 'Wish List' está dirigida por los ejecutivos de los Apple Music, para conocer un poco sobre las tendencias públicas, pero al no ser difundida por sus cuentas oficiales, lo antes mencionado queda como un simple rumor. Hasta el momento, Swift no se ha pronunciado con esta situación.

A recent poll of NFL fans shows Taylor Swift as the most wanted headliner for the 2027 Super Bowl halftime show, leading in overall votes, most U.S. states, and across NFL fandoms. pic.twitter.com/1j3Y0nNOeG — The Taylor Swift Daily ???uD83DuDD25 (@TheTSD_updates) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui