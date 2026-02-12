¿Drama en Televisa? Hija de Andrea Legarreta rompe el silencio sobre su relación con galán más joven

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas, Nina Rubín Legarreta, acaba de brindar una entrevista en la que ha decidido romper el silencio, con respecto a la relación amorosa de su reconocida madre, la actriz y presentadora, Andrea Legarreta, con un hombre más joven que ella, el también presentador y coach de vida, Luis Carlos Origel, ¿acaso hay drama en Televisa con la familia Legarreta?

A casi un mes de que Legarreta confirmara en el programa Hoy que tras casi cuatro años soltera, volvió a encontrar el amor, su hija menor no pudo evadir a la prensa y para medios de Imagen TV, dejó en claro que están feliz todos de ver a la presentadora con esa emoción y tanto ella como su hermana y padre, se llevan bien con Luis Carlos: "Pues muy bien, está muy feliz, estamos muy felices todos… Sí, padrísimo (nos llevamos con él)".

De la misma manera, aseguró que en el ámbito familiar todo está bien y no hay un drama que seguir, debido a que cuando inició su relación, la actriz Que Vivan Los Niños, habló con ellas, y en familia dejaron las cosas en claro y todo de manera respetuosa y amorosa: "Pues es que sí, lo normal de la vida es que no hay chisme, cada quién vive su historia, su vida, lo que uno percibe fuera es su rollo, porque uno vive una cosa y eso, está feliz".

Con respecto a lo que ella pensaba de esta relación, Nina declaró que tanto ella como Mía Rubín Legarreta, su hermana mayor, están felices y desean que su madre sea feliz, al igual que su famoso padre, Erik Rubín, recalcando una vez más que no deben de buscar problemas donde no los hay: "Mi hermana y yo lo que queremos es que sean felices, así como ellos lo quieren para nosotras y esa es la verdad, no hay de dónde sacarle nada más".

Finalmente "Es una buena etapa para todos, todos estamos felices con nuestros proyectos, con nuestras carreras y en familia, la pasamos muy bien. Yo estoy muy en paz, es un muy buen momento para todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui