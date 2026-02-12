Fallece el rapero mexicano MilkMan tras días hospitalizado; Belinda pidió que lo ayudaran

Ciudad de México.- La escena artística y musical de México enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Botello, reconocido en el medio como MilkMan. El deceso ocurrió la tarde de este jueves 12 de febrero en la Ciudad de México, poniendo fin a una jornada de incertidumbre sobre su estado de salud. El artista, originario de Monterrey, Nuevo León, pasó sus últimos días bajo observación médica intensiva debido a una crisis que se agudizó rápidamente.

Según la información compartida por su círculo cercano, la situación se tornó complicada tras dos cirugías de urgencia. El cuerpo del músico no respondió como se esperaba a dichos procedimientos, lo que desencadenó una serie de dificultades orgánicas que resultaron irreversibles. Ante la carencia de un seguro de gastos médicos mayores, su familia se vio en la necesidad de solicitar ayuda económica de amigos, colegas y seguidores para solventar los altos costos de la atención médica y los tratamientos recibidos.

En este esfuerzo por conseguir recursos, figuras del espectáculo jugaron un papel importante. A principios de febrero, la cantante Belinda utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad, invitando a su audiencia a donar para la recuperación de su amigo. Esta acción movilizó a gran parte de la comunidad, la cual respondió con aportaciones monetarias y donaciones de sangre, demostrando el afecto que el gremio sentía por el rapero.

La confirmación del deceso llegó a través de su hermano Enrique Botello García, conocido como Kiks. Mediante un comunicado sobrio, agradeció el acompañamiento recibido durante los días difíciles y destacó el valor de la empatía mostrada por tantas personas hacia su familia. Hasta el momento, no se ha difundido un diagnóstico médico detallado sobre la causa exacta de su hospitalización, limitándose a señalar las complicaciones surgidas tras las operaciones.

Milkman acaba de dejarnos



El día de hoy después de semanas hospitalizado falleció el rapero y diseñador Milkman, informado por su hermano Kiks por medio de su cuenta de Instagram pic.twitter.com/N2VidllyDi — DCECOFICIAL (@DCECOFICIAL1) February 13, 2026

Su legado

Aunque ganó notoriedad como integrante de la banda She is a Tease y por su faceta como rapero, el talento de MilkMan como director creativo y diseñador visual dejó una marca profunda en la industria urbana. Uno de sus trabajos más destacados fue la dirección artística del álbum Energía del colombiano J Balvin, proyecto que consolidó su reputación internacional. Su visión estética y su capacidad para mezclar disciplinas lo convirtieron en un referente para nuevos talentos.

En todo esto y más, estuvo y estará Milkman, lo dejo para la cultura, sueños grandes uD83DuDD4A? pic.twitter.com/I3hzqi9VTA — Frannn (@Fran_Hinojossa) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui