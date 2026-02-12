¿Hablará de sus vínculos con narcotraficantes? Julio César Chávez lanzará documental de su vida

Ciudad de México.- El reconocido boxeador de origen mexicano, Julio César Chávez, durante una reciente entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, decidió revelar que en este 2026, lanzará un documental de su vida, en el que hablará sin censura de muchos aspectos conocidos y desconocidos de lo que vivió, ¿acaso también hará declaraciones de sus tan polémicos vínculos con narcotraficantes?

Durante un encuentro con la prensa de Sale el Sol, Julio César reveló que para septiembre de este año saldrán a la luz cuatro episodios del documental que ha preparado en los últimos meses para sus fans, en el que contará nuevos detalles sobre toda su vida, como el llegar a la cima y caer: "Está haciendo ahorita un documental que va a salir en septiembre, les estoy dando la primicia, es un documental que están haciendo, no les voy a decir porque, porque luego me van a decir..., son cuatro capítulos de la ascendencia, la caída y todo, va a ser muy bonito".

Aunque no mencionó si hablaría de sus vínculos con el narco, por lo que su hijo, Julio César Chávez Jr., estuvo en prisión, sí declaró que hablará de lo bueno y lo malo, porque no se arrepiente de nada de lo que vivió, ni siquiera de sus adicciones, porque le dieron un propósito: "No me arrepiento de nada la verdad, porque siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Dios me dio otra oportunidad de vida, yo tuve un problema de adicciones, y gracias a Dios salí de esta enfermedad, actualmente tengo 17 años limpio, y no me arrepiento porque gracias a Dios tengo las clínicas para ayudar a gente".

Ante esto, mencionó que en su documental se van a poder ver a varios famosos, como su querida amiga, Yolanda Andrade, así como a políticos con los que forjó amistad, celebridades y otros deportistas que han formado parte de su vida, para que den sus propias perspectivas: "Claro que sí, va a salir Yolanda, van a salir muchos amigos, artistas, futbolistas, boxeadores, beisbolistas, políticos, de todo, de toda clase".

Finalmente, al ser cuestionado de que influencers y actores se subirán al ring para eventos de jóvenes amateurs, como Ring Royale, o Supernova Srikers, declaró que le daba felicidad ver que se conozca más de este deporte, que señala no es nada fácil y merece respeto: "Está bien, que bueno que se suban arriba del ring para que sepan lo que es amar a Dios en tierra ajena, porque es mu fácil criticar, pero cuando se suben al ring dicen 'ay cab...', y que bueno que se suban para que sepan que el box no es un juego".

Fuente: Tribuna del Yaqui