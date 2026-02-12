Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 13 de febrero 2026: La suerte de tu signo zodiacal con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este viernes 13 de febrero de 2026 llega con una energía intensa que invita a cerrar pendientes, soltar cargas y prepararse emocionalmente para el fin de semana. Nana Calistar señala que la vibra del día empuja a muchos signos a enfrentar verdades que se habían estado evitando, pero también abre la puerta a comenzar a dejar atrás lo que ya no suma. Según la influencia de los astros, el Sol en Acuario sigue moviendo la mente hacia cambios importantes, decisiones firmes y nuevas ideas que buscan transformar la rutina.

En el tarot, la carta que rige este viernes es La Muerte, que, lejos de ser negativa, representa transformación profunda, finales necesarios y nuevos comienzos que se están gestando. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a soltar el pasado, ordenar emociones y abrir espacio para lo que está por llegar.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 13 de febrero

Aries

Este viernes 13 viene con movimientos fuertes en tu vida, así que ponte las pilas y no te dejes llevar por el coraje. En el trabajo podrías cerrar un pendiente importante que te tenía estresado. En el amor, deja de estar pensando tanto en el pasado, alguien nuevo podría estar acercándose. Cuida tu dinero porque se te va fácil en antojos.

Tauro

Andarás con ganas de paz y tranquilidad, pero ciertas situaciones te van a sacar de tu zona de confort. Este viernes será ideal para poner en orden tus prioridades. En el amor, alguien podría reclamarte atención. No te hagas el difícil y habla claro. En lo económico, evita gastos innecesarios.

Géminis

Tu mente estará llena de ideas y planes, pero no todo se puede hacer al mismo tiempo. Este viernes 13 te invita a enfocarte en lo importante. En el amor, se marcan mensajes o llamadas inesperadas. No te tomes todo tan personal y suelta lo que te causa estrés.

Cáncer

La sensibilidad estará a tope y podrías sentirte nostálgico por algo del pasado. No te quedes atorado en lo que ya fue. Este viernes será bueno para cerrar ciclos emocionales. En el trabajo, podrías recibir buenas noticias. En el amor, alguien quiere demostrarte que sí le importas.

Leo

Traerás buena energía para resolver pendientes y destacar en algo importante. Este viernes 13 no será de mala suerte para ti, al contrario, se abren oportunidades si te mantienes constante. En el amor, evita los celos y confía más. Cuida tu carácter para no meterte en discusiones.

Virgo

Andarás analizando todo y eso podría cansarte de más. Este viernes será ideal para soltar un poco el control y dejar que las cosas fluyan. En el trabajo, alguien podría reconocer tu esfuerzo. En el amor, evita reclamos sin razón y mejor escucha.

Libra

Se marcan decisiones importantes que ya no puedes seguir postergando. Este viernes te dará claridad sobre lo que quieres. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones sinceras. En dinero, mantente prudente y no prestes lo que no te sobra.

Escorpio

Tu carácter estará fuerte y eso puede jugar a tu favor si lo usas para avanzar. Este viernes 13 será clave para dejar atrás una situación que te estaba desgastando. En el amor, se vienen cambios que te harán pensar mucho. Confía en tu intuición.

Sagitario

Tendrás ganas de salir, distraerte y cambiar la rutina. Este viernes será ideal para convivir con personas que te hacen bien. En el amor, podría surgir un acercamiento interesante. Cuida tus palabras para no herir sin querer.

Capricornio

Las responsabilidades seguirán presentes, pero verás resultados de tu esfuerzo. Este viernes se marcan avances en lo laboral o económico. En el amor, alguien espera más atención de tu parte. No te encierres tanto en el trabajo.

Acuario

Sigues en una etapa de cambios importantes y este viernes te traerá señales claras sobre el rumbo que debes tomar. En el amor, podrías recibir un mensaje que te sacará una sonrisa. Aprovecha la buena energía que traes para cerrar la semana con actitud positiva.

Piscis

Tu intuición estará más fuerte que nunca y te ayudará a evitar problemas. Este viernes 13 será ideal para dejar atrás lo que te causa preocupación. En el amor, se marcan momentos especiales si te permites sentir sin miedo. Cuida tus gastos y no te confíes de promesas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui