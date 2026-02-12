'La Casa de los Famosos' bajo amenazas: Integrantes cancelarían de último momento; temerían por esto

Ciudad de México.- Al parecer la sexta temporada de La Casa de los Famosos EU en verdad se encuentra bajo una seria amenaza de no estrenarse a tiempo, o de tener muchos habitantes faltantes, debido a que se ha dicho que famosos que serían integrantes, cancelarían de último momento su participación en el reality show, como el caso de la famosa actriz y cantante mexicana, Laura Zapata, a causa de que temerían por su carrera e integridad.

El próximo martes 17 de febrero del año en curso, se estrenará la sexta temporada del mencionado reality show en Telemundo, y al parecer los ejecutivos, enfrentan la mayor crisis en su historia, ya que se dice que a solo cinco días de encender las cámaras, hay varios habitantes que desean "bajarse del barco" y ya no formar parte de esta emisión, a causa de que temerían por su integridad física y por su reputación.

Según el canal de YouTube de Dulce y Picosito, varios de los artistas contemplados, no han firmado sus contratos porque ya se están arrepintiendo de último momento: "Me dicen que desafortunadamente no han podido cerrar todos los contratos. Me dicen que esta es la temporada más difícil para Telemundo porque mucha gente había dicho que sí y se está bajando del proyecto". El reportero Gabriel Cuevas declaró que Laura pese a su contrato, ya también analiza el no entrar: "Me enteré que Laura Zapata está bajándose".

La presentadora Analu Salazar, declaró que ella sabe de buena fuente que Zapata si teme por su integridad y su carrera ante el escándalo con Yina Calderón: "Yo me enteré de eso, que ayer estuvo hablando con los meros, meros, diciendo que ella no va a dejar ahí la carrera por una 'loquita'", a lo cual el exreportero de Venga la Alegría, destacó que los altos mandos consideran el despedir a Yina y darle preferencia a la actriz de Televisa: "A Yina Calderón le advirtieron que se va a decidir si se baja Yina o se baja Laura. Ya le leyeron la carta".

Los presentadores declararon que Telemundo está tratando de contener todo y de buscar reemplazos por si acaso, pero lo ven complicado ante la poca antelación. Cabe mencionar que de todo lo informado, Laura es la única que ha confirmado que duda de si debería entrar, culpando directamente a Yina, pues afirma que la amenazó directamente: "Estoy viendo qué va a pasar porque no se permiten agresiones y parece que hay personas muy violentas", aseguró la actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui