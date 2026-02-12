Mariana Seoane defiende a José Manuel Figueroa y refuta las acusaciones de Imelda Tuñón en su contra

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz de melodramas mexicana, Mariana Seoane, acaba de brindar una entrevista en la que fue muy contundente al momento de defender a José Manuel Figueroa ante las tan terribles acusaciones en su contra por parte de la polémica actriz de teatro, Imelda Tuñón, con respecto al supuesto abuso sexual a su hermano menor, Julián Figueroa, lo cual ha refutado por completo.

Desde hace varias semanas que se reavivo el escándalo entre Imelda y su exsuegra, Maribel Guardia, debido a que la polémica actriz salió a dar nuevas declaraciones, en las que aseguró que vivió violencia a manos del actor de Mi Camino Es Amarte, además de que supuestamente, José Manuel abusó de Julián, afirmando que la cantante supuestamente supo todo, que su fallecido hijo se lo dijo, pero ella habría decidido no hacer absolutamente nada y fingir que no había pasado, para no entrar en polémica con la familia Figueroa.

Ahora, durante una entrevistas a medios como Ventaneando, declaró que no se quiere meter mucho en el tema, pero que solo podía decir que ama a Maribel, que es una gran amiga, y que también conoce de cerca a José Manuel, y para ella son de las mejores personas que ha conocido: "Amo a Maribel con todo mi corazón, yo sé quién es Maribel, y José Manuel Figueroa que ha sido mi amigo y que me ha tratado increíble, no tengo nada que opinar de esas cosas".

Finalmente, declaró que ella no hablará de los detalles legales, debido a que cree firmemente que todo debe de manejarse de manera legal con respecto a las acusaciones y solo le queda hablar como persona y amigos, destacando que se debe tener más consideración con Maribel como madre en este tema tan delicado: "Que los arreglen los abogados, son temas muy sensibles y quiero mucho a Maribel, y a la que le debe doler terriblemente es a ella como mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui