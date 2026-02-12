"Me dolió mucho": Yolanda Andrade sufre desgarradora muerte en 'SES' se despide con gran pesar

Ciudad de México.- La querida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, de nueva cuenta atraviesa un terrible momento a causa de que sufrió la desgarrada muerte de su querido amigo, el productor mexicano, Pedro Torres, la traición de su padre de AA, por lo cual en una entrevista con Sale el Sol, rompió el silencio al respecto, por lo que se despidió con gran pesar, asegurando que le "dolió mucho" ambas cosas.

Yolanda recientemente volvió a Televisa para grabar los próximos programas de Montse y Joe, por lo que la prensa la abordó para cuestionarle de su salud, a lo que ella dejó en claro que no deja que el ELA la detenga y aunque sí es complicado, mientras se sienta bien y con fuerzas para estar en los foros, ahí se le verá: "Estoy muy bien, me da mucha felicidad, pero me canso mucho. Mientras pueda caminar y hablar porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viniendo y me divierto mucho en el programa".

Con respecto a esta enfermedad, dijo sentirse devastada de que lo que ella padece se llevara al productor musical y de melodramas, Pedro, señalando que eran amigos cercanos y desde que ambos se enteraron de que vivían la misma lucha, constantemente se ponían en contacto para saber del otro, pero que lamentablemente, él se fue: "Me dio mucho pesar también lo de Pedro, porque estábamos nosotros en comunicación, y pues ve, se nos adelantó. Ya que lo tienes, es una enfermedad que no tiene cura, que no hay lugar en Monterrey, hay una clínica, pero, es muy cansado".

Montserrat Oliver LAMENTA la MU3RT3 de la mamá de su amiga Fabiola Campomanes y habla de la salud de Yolanda Andrade pic.twitter.com/i9nLCnEb1f — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 11, 2026

Cambiando radicalmente del tema, la actriz de Rosa Salvaje, mencionó que tristemente, además de su enfermedad y su luto, ahora también vive la traición de quién fue su padrino de Alcohólicos Anónimos, debido a que se enteró que filtró información privada que ella le confió de manera genuina en esto que enfrenta: "Me dolió mucho que yo confíe en alguien, y en la platica y todo va y le dice a la prensa, a alguien, y me dolió mucho porque era una persona que quise mucho. La amistad no debe de andar hablando de más y meter en líos".

Finalmente, cerró destacando que le da mucho sentimiento el cariño de sus fans, que la hacen seguir, pues cuando la ven, le piden abrazo y le confiesan que rezan por ella, por lo que reveló que en una conversación con Montserrat Oliver sobre que hará antes de morir, y como ya vivió lo que quiso, ahora solo piensa en estar con la gente que ama: "Entonces a ver y por ejemplo si es de cosas o de viajes o de lo que sea, ya lo hice, ya lo viví. Entonces sería, pues no sé, solo ver a la gente que quiero y ya".

¡Yolanda Andrade REACCIONA a la MU3RT3 de Pedro Torres por ESCLEROSIS MÚLTIPLE! ¿Qué opinas de su reacción?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/S1y0AyDMsz — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui