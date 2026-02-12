¿Quería lesionarla? Mati Álvarez despotrica contra Evelyn Guijarro tras golpearen 'Exatlón México'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida atleta de los rojos, Mati Álvarez respondió a la polémica que la envuelve con respecto a las peleas con los azules, por lo cual no ha dudado en despotricar en contra de la lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro, después de que ella en plena competencia en el Exatlón México, por accidente le golpeara la cabeza con un aro, y contra Koke Guerrero por sus enfrentamientos con su equipo.

Como se sabe, para cerrar la semana 19, en la Serie por la Supervivencia hubo otro lamentable accidente, debido a que mientras que Mati y Evelyn se enfrentaban y ambas estaban en la zona de tiro de los aros, cuando Mati fue a recoger los suyos, la denominada 'Sniper' lanzó uno de estos objetos, y por desgracia impactó en la cabeza de la atleta roja, por lo que se pausó el juego en ese momento.

Ante esto, los integrantes del equipo de Mati, como Humberto Noriega, arremetieron en contra de los azules, asegurado que se estaban burlando y que Evelyn lo había hecho de manera consciente. Es por este motivo que en el 'live' en el Instagram de Exatlón México, en el que la atleta de los rojos se presentó al ganar la Medalla Femenil, la mayoría de los cuestionamientos se centraran en el mencionado escándalo que encendió las redes sociales.

En el 'live', Mati dejó en claro que no es verdad que Evelyn la haya golpeado de manera consciente, sino que fue completamente accidental, y agradece que fue en la parte de atrás de la cabeza, porque de haberle dado en la cara pudo haber sido una historia diferente, pero, sí se dijo molesta y decepcionada del hecho de que la atleta de los azules jamás se acercó a ella para ofrecerle una disculpa o simplemente para ver como se encontraba tras el golpe.

Poco después, cuando le cuestionaron que pensaba sobre la actitud de Koke y Evelyn ante su racha ganadora, declaró que ya mejor les pasaría una foto autografiada para que la tengan más presente, acusándolos de ser unos obsesionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui