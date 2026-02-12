¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y la Medalla? Adelantos para jueves 12 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, debido a que se dice que habrá nuevas peleas entre los equipos. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 12 de febrero del 2026, y también quiénes van a lograr imponerse en el marcador para llevarse la que es la segunda Medalla por Equipo de la novena temporada.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para los rojos.

Aunque no se sabe en concreto que equipo obtendrá la Medalla, la cual es la segunda por equipos que se pone en juego, pese a que esta semana es de eliminación femenina, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para el equipo de Evelyn Guijarro, contrario a hace un par de semanas que se la llevaron el equipo liderado por Mati Álvarez.

¡Los Rojos se llevan la victoria en el Duelo de los Enigmas! ??uD83DuDD34 Vivimos una batalla con un sube y baja de emociones, pero nuestros atletas escarlatas, dejaron todo en el circuito. uD83DuDC4FuD83DuDE0E #PorLaRecompensa#ExatlónMéxico Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM por Azteca… pic.twitter.com/992imVtUDQ — Exatlón México (@ExatlonMx) February 12, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Koke Guerrero, siendo la primera defensa efectiva por parte de estos en esta semana 20 de competencia. De ser así, los integrantes del equipo de Paulette Gallardo regresarían a las Barracas por segunda ocasión esta semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui