Sicarios emboscan convoy de Pepe Aguilar en su rancho de Zacatecas; este es su estado de salud

Villanueva, Zacatecas.- Un enfrentamiento armado se registró la tarde de este jueves 12 de febrero en el estado de Zacatecas que involucró directamente al personal de seguridad del cantante Pepe Aguilar. Los hechos tuvieron lugar cuando el convoy se disponía a abandonar el rancho llamado El Soyate, situada en la región serrana del municipio de Villanueva, a unos 70 kilómetros al suroeste de la capital del estado. El objetivo del traslado era llevar al músico hacia la terminal aérea de la comunidad de Víctor Rosales para abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas (horas). Según los datos recabados hasta el momento, un grupo de civiles armados interceptó el paso de los vehículos poco antes de que pudieran incorporarse a la carretera federal 54, ruta tramo Zacatecas - Guadalajara. Durante el suceso, los agresores utilizaron armamento de alto calibre y lanzaron explosivos contra los agentes encargados de la protección del artista. Cabe señalar que Pepe Aguilar cuenta con el resguardo asignado de 12 elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva.

Al percatarse de la presencia de los atacantes, los uniformados que viajaban en la convoy iniciaron maniobras de defensa y contestaron el fuego para contener el avance de la célula delictiva. De forma simultánea, y siguiendo los protocolos de seguridad, el equipo ubicado en la retaguardia ejecutó una acción evasiva, dieron media vuelta con el vehículo principal para regresar al interior del rancho y así poner al cantante bajo resguardo, alejándolo de la zona de peligro. Gracias a esta rápida gestión, Aguilar se mantuvo ileso durante todo el enfrentamiento.

Tras emitirse la alerta a través de los sistemas de radiocomunicación, se desplegó un fuerte operativo de apoyo. Unidades de la fuerza de reacción FRIZ, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se movilizaron hacia el sitio desde municipios cercanos como Jerez y la propia capital zacatecana. A este despliegue terrestre se sumó el helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual realizó recorridos aéreos para asegurar el perímetro.

Reportan ataque contra escoltas del cantante Pepe Aguilar, cuando salía de su rancho "El Soyate". pic.twitter.com/Ypml2fBo2J — CANOticias (@InformaKano) February 13, 2026

El rancho El Soyate, punto de referencia de este suceso, es un inmueble de gran extensión fundado por Antonio Aguilar Barraza. La finca abarca más de 2 mil hectáreas y cuenta con diversas instalaciones ecuestres, siendo una herencia familiar que administra el actual intérprete. Al cierre de esta redacción, las autoridades mantienen presencia en el área para garantizar el orden y continuar con las investigaciones pertinentes sobre los responsables de la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui