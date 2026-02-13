¿Autoridades de EU multarán a Cardi B? Federales responden a la rapera tras insultar a ICE en concierto

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida cantante de rap, Cardi B, hace unas horas que se ha viralizado en redes sociales, debido a que después de que insultó a los agentes del ICE durante uno de sus conciertos en California, los Federales han dado una contundente respuesta a la intérprete de temas como Please Me, dejando a más de uno sorprendidos, ¿acaso las autoridades la multarán?

Desde que Donald Trump oficialmente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, han comenzado unas cambios radicales, en los que elementos de inmigración han comenzado a actuar de una manera más insistente en contra de los Latianoamericanos, realizando redadas públicas y deportaciones masivas por toda Latinoamérica, siendo los mexicanos de los más afectados. Al informarse de acciones violentas por parte de estos agentes, celebridades estadounidenses se han alzado en su defensa, afirmando que no se está actuando de la manera correcta.

En los Grammys 2026, artistas como Billie Eilish alzaron la voz ante las cámaras, dejando en claro que estaban en su contra. Más recientemente, fue la intérprete del rap la que alzó la voz en el inicio de su gira Little Miss Drama Tour en Palm Desert, California, el pasado miércoles 11 de febraro del año en curso, en el que sobre el escenario declaró que defendería a sus fans si se atrevían a hacer redadas en una de sus presentaciones: "Si el ICE entra aquí, vamos a saltarles encima. ¡Tengo gas pimienta para osos en el backstage! No se van a llevar a mis fans, per...".

“if ICE come in here we gone JUMP they assess, they ain’t taking MY fans BVTCHuD83DuDE42???uD83DuDE42???” OH EXACTLY CARDI B LMFAOOOuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/Ppgn5H1YLI — uD835uDDF1uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDFBuD835uDE06uD83EuDEE7uD83DuDC9A (@beyoncegarden) February 12, 2026

Ante estas declaraciones, el Departamento de Seguridad Nacional respondió de manera contundente a la intérprete de Money, recordando su pasado como stripper para TMZ: "Siempre que no drogue ni robe a nuestros agentes, lo consideraremos una mejora con respecto a su comportamiento anterior", declaró el portavoz de DSN. Como se recordará, en el 2019, Cardi se viralizó un video en el que confesó haber drogado y robado a hombres cuando era bailarina exótica.

Pero esto no se ha quedado así, debido a que a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, les respondió recordándoles el activo caso de Jeffrey Epstein, en el cual han sido vinculados muchos políticos y empresarios importantes de Estados Unidos, incluido el actual presidente, Donald Trump: "Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos, que drogaron a menores para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?". Hasta el momento, no le han dado réplica.

Cardi B claps back at the Department of Homeland Security:



“If we talking about drugs let's talk about Epstein…” pic.twitter.com/WWDHNand1w — Pop Crave (@PopCrave) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui