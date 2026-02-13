Daniela Parra hace escalofriante confesión sobre el caso de abuso de Héctor Parra a Alexa Parra

Ciudad de México.- La joven actriz y empresaria mexicana, Daniela Parra, recientemente brindó una entrevista, en la que abrió su corazón y por primera vez hizo una escalofriante confesión sobre la teoría que tiene del comienzo del caso de abuso sexual en el que se encuentra involucrado su padre, Héctor Parra, en contra de su propia hija mejor, Alexa Parra Hoffman, señalando que su madre, Ginny Hoffman, no actúo sola.

A un año de que oficialmente el exactor de Televisa antes mencionado, fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión al ser declarado culpable de corrupción de menores y abuso, a cinco años de haber sido arrestado en junio de 2020 y un intenso juicio en el que Daniela defendió a su padre a capa y espada. Actualmente se están procesando una serie de amparos para que su condena sea revocada.

Ahora, tras varios meses de amparos e incertidumbre, Daniela brindó una entrevista para el famoso periodista de los espectáculos, Michelle Ruvalcaba, en la que afirmó que Alexa no solo fue manipulada por su madre, Ginny, sino por una de las exparejas de su padre con la que terminaría mal y querría vengarse: "Sí, en la otra ex de mi papá. Nadie habla de ella, pero ella fue de hecho la cabeza de todo esto. Cuando terminó con mi papá, que terminaron mal, ella fue con 'la doña' a decirle: 'Yo vi que hacían esto', quiso creerlo, se agarraron una historia y de ahí se hicieron amigas, se fueron a Cancún".

Ante esto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que Ginny tomó la historia del abuso cuando era menor Alexa, de la historia que en realidad le pasó a esa exnovia de su padre, asegurando que las dos mujeres se coludieron para hacer que su hermana menor se aprendiera esta versión hasta darle forma a la denuncia: "Se odiaban cuando la novia estaba con mi papá, pero en cuanto terminó con ella, se agarraron. Todo mundo que conoce a la novia me dice: 'Es que eso dijo ella siempre que le hacía su papá'. Entonces, la versión que cuenta la hija de mi papá es lo que le pasó a la novia de mi papá".

Finalmente, Daniela mencionó que a lo largo de los años le ha conocido al actor de Pícara Soñadora varias parejas, pero no hombres y no demasiadas, dando a entender que aunque no vivió mucho tiempo soltero, nunca ha sido de tener muchas mujeres y siempre fue formal: "Sí tuvo varias novias, sé que anduvo un rato con Gina, una chica que conoció en el CEA, después me la encontré en Televisa... con varias, quién sabe con cuántas más, no, no le conocí muchas parejas a mi papá, hasta que tuvo una hija y luego tuvo otra pareja con la que vivió un tiempo".

