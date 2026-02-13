Emiliano Aguilar desafía a Kunno, lo acusa de ser drogadicto y asegura que conoce secretos de él (VIDEO)

Ciudad de México.- Hace un tiempo, el popular influencer mexicano Kunno volvió a verse envuelto en una gran controversia, y esta vez no fue por declaraciones recientes. Como te informamos en TRIBUNA el año pasado, Kunno apareció en diversos medios hablando sobre la dinastía Aguilar, defendiendo a su amiga Ángela Aguilar, y en una de esas ocasiones decidió sugerirle al hermano mayor de la cantante, Emiliano Aguilar, que fuera a rehabilitación.

Recientemente, el tijuanense utilizó su perfil de Instagram para retomar aquella entrevista y respondió al actual participante de La Casa de los Famosos de Telemundo, a quien etiquetó; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el creador de contenido no ha reaccionado al reto, que en la descripción del video el rapero planteó como un enfrentamiento: "Échate un tiro de hombres".

En los comentarios, los internautas se dividieron: algunos apoyaron al hijo de Pepe Aguilar, pidiendo que lo dejen en paz y aplaudiéndole por no permitir que lo desprecien; mientras que otros consideran que Emiliano solo busca atención, dado que el encuentro con la prensa donde pronunció esas palabras ocurrió en octubre de 2025, y opinan que únicamente persigue el foco mediático que está obteniendo el regiomontano.

Emiliano Aguilar

Emiliano responde a quienes aseguran que busca atención

En un nuevo material audiovisual, el nieto de Flor Silvestre explicó por qué decidió abordar el tema precisamente hoy. Para comenzar, aclaró que nunca se mete con nadie, sino que simplemente responde a los ataques de los que es víctima. Incluso, en un fragmento del clip acusa a Kunno de consumir drogas y deja en claro que la personalidad de internet no lo conoce en absoluto.

"@papikunno esto apenas comienza, acuérdate que sé muchos secretos de todo", escribió Emiliano Aguilar en la descripción del video, generando varias dudas sobre qué podría saber del exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy. Por lo pronto, Kunno se está preparando para el próximo 17 de febrero de 2026, cuando comience el exitoso reality show de Telemundo, donde también participará Laura Zapata.

