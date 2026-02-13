"Es estú....": Vadhir Derbez arremete contra reporteros de 'VLA' tras criticas a Aitana Derbez

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor de origen mexicano, Vadhir Derbez, recientemente brindó una entrevista a diferentes medios de comunicación, en las que acaba de arremeter en contra de reporteros de los programas, como el de Venga la Alegría, después de las severas críticas a su hermana menor, Aitana Derbez, por cantar juntos.

En medio del escándalo y las severas criticas por compartir un video en el que canta a capela el tema Golden, del grupo ficticio de K-pop, Huntrix, en la película Las Guerreras del K-Pop, al lado de Aitana, Vadhir finalmente rompió el silencio y dejó en claro lo mucho que condena ese tipo de acciones: "No se habla de los niños. No hay porqué estar hablando ni del físico ni nada de eso. Los niños están para que los cuidemos, para que se sientan apoyados y protegidos no atacados".

Ante esto, arremetió en contra del medio de TV Azteca, pero también en contra de los reporteros de Sale el Sol y los que estaban presentes, señalando que ellos también estaban fomentando el hate al seguir hablando del tema y cuestionado de la situación de este momento entre hermanos: "Que gente tan imbécil, perdón, lo digo, y también se los digo de todo corazón a ustedes, el que les sigan dando foco a algo cuando esto ya pasó hace semanas, también los hace parte de, porque esto genera otra vez conversación de lo mismo y hace que gente se vuelva a meter y a comentar y a seguir con lo mismo".

Eugenio Derbez explota contra quienes critican a su hija Aitana por grabar una canción con Vadhir Derbez.



Con respecto a los consejos de que si no quiere ataques contra Aitana que no suba más videos de ese estilo, el actor de El Valet mencionó que era un pensamiento "estú...", que es como decirle a una víctima de agresión que si no quisiera sufrir eso no saliera de casa o no se pusiera un tipo de ropa: "Por qué no entonces como sociedad mejor nos cuidamos, nos tratamos amablemente, somos más inteligentes y así no tenemos porque no exponiéndonos o no podemos salir a la calle a caminar sin correr ningún peligro".

Finalmente, destacó que no conoce los deseos de Aitana de ser artista, pero solo puede decir que si ella lo desea, ya tiene talento nato y debería de tener apoyo para mejorar, en vez de atacarse entre todos y en especial para los niños: "Es una niña talentosísima, que bueno, con la mamá que tiene y con todo, es supermusical, superentonada. Yo a su edad no cantaba así, entonces se me hace padrísimo ver eso y al contrario, es un talento que ahí está, hay que apoyarlo y hay que seguirlo fomentando".

Vadhir Derbez defiende a su hermana Aitana tras las fuertes criticas que recibió en el video que el actor subió a sus redes sociales.

Fuente: Tribuna de Yaqui