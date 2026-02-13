Filtran AUDIOS de Imelda Tuñón al acusar a Maribel Guardia de sobornar autoridades en muerte de Julián

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de la polémica actriz y cantante, Imelda Tuñón, se encuentra en medio del escándalo, debido a que se ha filtrado otro audio comprometedor, pues en esta acusa a Maribel Guardia de usar su dinero y poder mediático para encubrir escalofriantes detalles de la verdad de la muerte de Julián Figueroa, asegurando que ella y amigos sobornaron a las autoridades.

En medio del escándalo que sigue por haber acusado a José Manuel Figueroa de haber abusado de manera sexual de Julián cuando solamente era un niño, ahora, Imelda vuelve al centro del escándalo, debido a que ahora, se ha filtrado otro audio, pero en el que arremete contra Maribel y Marco Chacón, afirmando que ellos pagaron para que se mintiera en las causas de muerte del actor: "A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada, yo vi, yo estuve ahí, me tenían ahí sentada pero no pude decir nada, aparte yo no tenía el dinero.

Según Imelda, además de Maribel y Marco, el productor Alexis Núñez, también estuvo involucrado en el tema, e incluso aseguró que el productor fue el que consiguió que no le cobraron más a Maribel por hacer los cambios en las declaraciones y evitar la autopsia: "La que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel, el que habló para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos, habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres. Yo no tenía dinero para pagar eso".

Después de la actriz de Lagunilla Mi Barrio y su sobrina Maribel llegaron, el productor y su esposa antes mencionados, aparecieron y al llegar la policía se empezó a hacer negociaciones para que no se realice la autopsia o necropsia para que no salga las drogas y el parche de naltrexona, logrando llegar a un acuerdo más justo: "Primero estaban cobran 600 mil, pero yo me acuerdo que los sacaron e inclusive los empezaron a contar en la mesa y todo, los sacó Maribel de su caja fuerte. Luego creo que fue Alexis quién consiguió que cobraron menos. Taparon ese tema y lo mandaron directo al crematorio".

Lo mandaron a cremar de inmediato y ella aunque era la esposa no firmó nada, asegurando que nunca tuvo la oportunidad de hablar o dar una opinión.

Fuente: Tribuna del Yaqui