Filtran FUERTES IMÁGENES del ataque armado cerca del rancho de Pepe Aguilar; autos en llamas y ¿cadáveres?

Ciudad de México.- Recientemente en redes sociales, se ha vuelto tendencia un video del ataque armado que sucedió cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas, debido a que se filtraron fuertes imágenes de después de las explosiones, en el que se ven autos en llamas, la movilización de las autoridades del estado de Zacatecas y ¿cadáveres calcinados?, que dejan en completo shock.

El pasado jueves 12 de febrero, se reportó durante la noche, que hubo un ataque armado cerca de tierras de la familia Aguilar, incluso se dijo que Pepe, Ángela Aguilar y Christian Nodal, se estaban desplazando por dicha zona para ir a su propiedad, y que los elementos de seguridad lograron repeler el ataque, que en una primera instancia se dijo que era en su contra de manera directa. Poco después, el cantante salió a desmentir lo dicho, asegurando que no tenían nada que ver y ellos estaban sanos y salvos en la Ciudad de México.

Incluso ahora en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que haya existido un ataque dirigido en contra ellos como se estuvo informando, asegurando que todos se encuentran fuera de peligro y que en realidad, tocó la casualidad que pasaran por una zona donde se desarrollaba un operativo de seguridad en la comunidad de Tayahua: "Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron y fueron, digamos, atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar".

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la agresión registrada cerca de la familia del cantante Pepe Aguilar uD83DuDDE3?uD83DuDEA8 pic.twitter.com/xCUvF0mI8j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Ahora, en medio de esta incertidumbre, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se filtraron imágenes del ataque, en el que se puede ver como un vehículo está detenido en medio de la vía carretera, encontrándose envuelto en llamas que se extienden por el asfalto, además de más columnas de humos detrás de las montañas, además de la movilización en la zona, lo que generó reacciones en plataformas digitales.

Hasta el momento, quienes no se han pronunciado a estas graves acciones en Zacatecas, han sido los intérpretes de Dime Cómo Quieres, pero se espera que pronto también salgan a dar declaraciones, o simplemente se queden con el comunicado que lanzó Pepe a nombre de toda la familia, para confirmar que estaban en perfecto estado.

uD83DuDEA8 Pepe Aguilar :

Por el ataque a su convoy cerca de su rancho.

uD83DuDD2B

La familia no se ha pronunciado al respecto.

uD83DuDE33

QDEP.

uD83DuDD4A?#TioTendencias #pepeaguilar pic.twitter.com/errnqqWFzv — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui