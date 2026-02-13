Filtran "generosa" donación de Zoe Saldaña a familia de James Van Der Beek tras su triste muerte

California, Estados Unidos.- La querida actriz y modelo, Zoe Saldaña, recientemente se ha ganado el reconocimiento de los fans del actor James Van Der Beek, después de que se informara que la estrella de Hollywood haya realizado una muy "generosa donación" a la familia del actor de filmes como Scary Movie, tras confirmarse su triste muerte a los 48 años de edad a causa del cáncer de colón que padecía.

El pasado miércoles 11 de febrero de este 2026, la amada esposa del actor, Kimberly Van Der Beek, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, confirmó el triste fallecimiento de su esposo a dos años de anunciar que estaba luchando contra el cáncer colorrectal con una fotografía de James al sonreír a la cámara desde el hogar que construyeron con sus 6 hijos, junto al emotivo mensaje: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo".

Lastimosamente, a causa de la terrible enfermedad que enfrentaba, los fondos de la estrella de series como Dawson's Creek, se quedaron sin fondos y sobrevivían al día, por lo que se creo una campaña de GoFundMe para ayudar a su esposa, Kimberly, y a sus seis hijos, con una meta de un millón de dólares para pagar costos del funeral, pagar facturas médicas, del funeral y de la casa para tratar de no perderla, además de la educación de sus pequeños.

Ante esta situación, este jueves 13 de febrero se ha revelado que por fortuna hasta el momento se han recaudado casi dos millones de dólares, debido a estrellas como la actriz de Avatar, debido a que estableció una donación mensual de dos mil 500 dólares, por varios meses no especificados, para ayudar a la estabilidad financiera de la familia.

Cabe mencionar que también se ha revelado que además de Saldaña, varios famosos se han unido a esta lista para dar aportaciones únicas o mensajes por cierta cantidad de meses, como lo es Steven Spielberg y Kate Capshaw, quienes son los principales donantes con 25 mil dólares, seguidos de Jenna Dewan, su coprotagonista Busy Philipps, y Martin Blencow, Guy Oseary y Jon M. Chu, con 10 mil dólares al mes.

Ok. I was really caught off guard here. I did not expect my visceral reaction to this message from James Vanderbeek.



Do yourself a favor and listen. Just listen. uD83DuDE4FuD83CuDFFCuD83DuDE4FuD83CuDFFCuD83DuDE4FuD83CuDFFC



RIP James, God speeduD83DuDE4FuD83CuDFFC



pic.twitter.com/FK7zw4CbaE — Spitfire (@RealSpitfire) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui