"Hizo con sangre": Hospitalizaron de urgencia a hija de Alex Fernández y hace triste confesión

Ciudad de México.- El reconocido cantante de regional mexicano, Alex Fernández, recientemente brindó una entrevista para por primera vez romper el silencio sobre la hospitalización de urgencia de su hija mayor, Mía Fernández, en la cual hizo una muy triste confesión de lo mal que se sintió y la desesperación de ver a su pequeña hacer con sangre de un momento a otro, pensando lo peor.

Como se sabe, en enero del 2026, el hijo mayor de Alejandro Fernández compartió que su hija tuvo que ser hospitalizada de urgencia por una enfermedad, que resultó ser la misma que el abuelo, salmonelosis. El también cantante, publicó imágenes de la pequeña caminando por los pasillos del hospital conectada a un suero, así como otra fotografía en la que aparece recostada en la cama con su bata de hospital.

Ante esto, el hijo de El Potrillo declaró que desafortunadamente su pequeña tiene salmonela, y eso llevó a que tuviera que ser hospitalizada para ser atendida de manera urgente, y darle suero y medicamento por la vena, destacando que por fortuna, ya se encuentra mucho mejor, recuperándose rápidamente y agradece a todos los que le mandaron buenos deseos: "Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos de corazón".

Ahora, a través de una entrevista con el programa Ventaneando, acaba de brindar las primeras declaraciones al respecto, contando que para él fue muy impactante y terrible, ya que antes de saber que padecía, la vio defecar con sangre y se le heló la sangre pensando lo peor: "Estuvo muy impactante porque aparte de lo delicado que es la salmonelosis de la manera en que pasó todo, porque empezó a hacer del baño con sangre, entonces yo me volví loco y fuimos al hospital, era salmonelosis, que es muy delicado, pero ya sabíamos qué era".

"Con los controles de la asistencia médica, gracias a Dios se puso súper bien relativamente rápido. Horrible, es lo peor que te puede pasar como papá. Todo bien, gracias a Dios, está bien mis bebés, esperándome en casa y con muchas ganas de estar con ellas".

Fuente: Tribuna del Yaqui