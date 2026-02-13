Horóscopo Mhoni Vidente HOY viernes 13 de febrero de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¡Es viernes 13 de febrero de 2026! Y los horóscopos de hoy llegan con energía intensa. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y América Latina, la jornada trae decisiones importantes en el amor, movimientos inesperados en el trabajo y señales claras para quienes buscan estabilidad económica. Si quieres saber qué te espera, aquí te compartimos las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo.

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY viernes 13 de febrero de 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

La carta del impulso te favorece. Es momento de tomar una decisión laboral que has estado postergando, dicen los horóscopos de hoy. En el dinero, evita préstamos innecesarios. En el amor, alguien del pasado podría buscarte.

Tauro

Se marcan avances en temas económicos, querido Tauro. Recibes noticias relacionadas con pagos o contratos este viernes 13 de febrero. Cuida tu energía, podrías sentir desgaste físico. En pareja, mejora la comunicación.

Géminis

El día trae cambios repentinos en planes. No te desesperes; lo que se mueve es para tu beneficio. Oportunidad de propuesta profesional. En lo sentimental, evita discusiones por celos.

Cáncer

Mhoni Vidente señala que es el momento ideal para organizar finanzas. Te recomienda, en los horóscopos de hoy, no hacer compras impulsivas. En el amor, conversaciones sinceras aclararán dudas. Un familiar te pide apoyo.

Leo

Brillas en reuniones y entrevistas. Es un día para mostrar liderazgo. En el dinero, estabilidad. En pareja, llegan momentos de reconciliación si hubo diferencias recientes.

Virgo

La concentración será clave. Terminas pendientes atrasados. No compartas información personal en el trabajo. En lo emocional, alguien te confesará lo que siente.

Libra

Se activa la suerte en temas legales o trámites, dice Mhoni Vidente. Puede haber una firma importante que te hará crecer. En el amor, nuevas conexiones si estás soltero. Evita gastos innecesarios.

Escorpio

Viernes de transformación. Cierras un ciclo que te generaba estrés. Buen momento para iniciar hábitos saludables. En cuestiones laborales, una propuesta comienza a tomar forma.

Sagitario

Noticias relacionadas con viaje o cambio de rutina. En el trabajo, evita confrontaciones con superiores, o podrías quedarte sin trabajo este día. En el dinero, prudencia. En el amor, estabilidad si hay claridad.

Capricornio

Avances en proyectos personales. Es un día favorable para ordenar documentos o planear inversiones. En pareja, se fortalecen acuerdos.

Acuario

Día de creatividad. Ideas nuevas pueden convertirse en oportunidades reales. En lo sentimental, alguien cercano muestra interés. Cuida la impulsividad al hablar.

Piscis

Se abre una puerta en lo profesional, revela el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy. Confía en tu intuición para tomar decisiones. En el amor, reconciliaciones posibles. Cuida el descanso.

