José Manuel Figueroa confirma demanda contra Imelda Tuñón tras acusarlo de abusar de Julián Figueroa

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, José Manuel Figueroa, ha confirmado que demandó a Imelda Tuñón, después de que filtrara audio en el que lo acusa de abusar sexualmente de Julián Figueroa

Como se sabe, en esta semana se filtró un audio en el que Imelda afirma que su madre le confesó que el hijo mayor de Joan Sebastian había abusado de Julián, y después criticó a Maribel Guardia, asegurando que supuestamente supo todo, que el fallecido actor se lo dijo, pero ella habría decidido no hacer absolutamente nada y fingir que no había pasado, para no entrar en polémica con la familia del cantante.

"Hoy tengo la necesidad de expresar mi profunda indignación ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras no solo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián".

"Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras. Cada palabra que falta el respeto a su memoria es un golpe al corazón de quienes quedamos en la tierra".

"He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir".

Fuente: Tribuna del Yaqui