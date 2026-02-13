Luto en la música: Belinda sufre trágica muerte mientras graba 'Carlota' en España; se dice devastada

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Belinda, lamentablemente se encuentra de un triste luto junto al mundo de la música, debido a que recientemente en sus redes sociales reveló que sufrió la trágica muerte de ser querido, el cantante conocido como Milkman, mientras que ella se encuentra grabando la serie Carlota en España. Se desconoce si viajará a México al funeral.

Desgraciadamente Óscar Botello, mejor conocido como Milkman, perdió la vida el pasado jueves 12 de febrero del año en curso en uno de los hospitales de la Ciudad de México, después de haber permanecido días bajo observación médica intensiva debido a una crisis que se agudizó rápidamente tras dos cirugías de urgencia. Según los informes brindados, el músico no respondió como se esperaba y presentó fallas orgánicas que resultaron irreversibles y finalmente en su muerte.

La familia del reconocido cantante, apenas días antes de su deceso, se había visto en la necesidad de solicitar ayuda económica de amigos, colegas y seguidores para solventar los altos costos de la atención médica y los tratamientos recibidos, ya que no contaba con seguro médico. Desde ese momento, la intérprete de Luz Sin Gravedad, se pronunció en ayuda y solicitó a sus fans, sumarse a la campaña de donación para su querido amigo.

No lo puedo creer MILKMAN falleció uD83DuDE2D vuela alto uD83DuDD4A? siempre tendremos ese hermoso recuerdo de "Sueño de ti" @belindapop @motelmx pic.twitter.com/K5jaCr74CY — ?Latin Pop PrincessuD83CuDF35 (@Belinda_mx) February 13, 2026

Ahora, después de que se confirmara el deceso, la actriz de Bienvenidos Al Edén, desde España empleó su cuenta de Instagram para expresar su pesar en medio de las grabaciones de la serie en que es la protagonista, Carlota, señalando que estaba devastada al perder a tan querido amigo: "Hoy amanecí con esta triste noticia. Una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros @milkman le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo".

Finalmente, Belinda dejó en claro que jamás iba a olvidar el tiempo que pasaron juntos, todo lo vivido y por supuesto, lo mucho que lo admira por haber Jamás lo olvidaré. Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. Milk siempre serás recordado y amado, descansa en paz".

?? ¡La música urbana mexicana está de luto!

Tras varios días de luchar en terapia intensiva, se dio a conocer que Óscar Botello, mejor conocido como Milkman, rapero y productor que dejó huella en la industria, falleció.



Este jueves Kiks, hermano del intérprete, confirmó la… pic.twitter.com/bL8Osv8leR — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui