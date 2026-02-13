Mamá de Travis Kelce responde a preguntas de la boda de su hijo con Taylor Swift; ¿firmó acuerdo?

Los Ángeles, Estados Unidos.- La señora Donna Kelce, mayormente conocida como la madre de Travis Kelce, se ha vuelto tendencia en redes sociales, debido a que para TMZ respondió preguntas de la boda de su hijo, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, junto a la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, ¿acaso es verdad que todos los invitados y familiares firmaron acuerdo de confidencialidad?

Hace un par de horas que el medio estadounidense, TMZ, compartió un video en sus redes sociales, en los que Donna con una gran sonrisa los atiende y en cuanto le cuestionan con respecto al acuerdo de confidencialidad que supuestamente habrían hecho firmar los novios a sus invitados, la denominada 'Mamá Kelce', respondió con una broma que lo dijo todo: "Ellos saben que puedo guardar un secreto".

Como se sabe, la boda de la intérprete de Love Story, se ha manejado con suma discreción, pues pese a que han salido a la luz especulaciones de qué esperar, no hay nada confirmado por ella o Travis. Sin embargo, hace poco, el conductor Graham Norton, reveló en su podcast Wanging On, que tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad después de haber sido invitado a la boda de Taylor y Travis, dando a entender que posiblemente todos los invitados, incluso familiares tendrían que haberlo hecho.

Tras esto, la madre del jugador de la NFL, mencionó que aún se desconoce si va a bailar con Travis en la boda, como con su hijo mayor, el también jugador de futbol americano Jason Kelce, destacando que en caso de que sea así, es posible que elija también el tema Love Shack de The B-52’s. Con respecto a si podría dar algunos detalles, ella simplemente siguió bromeando con los reporteros salteando las preguntas complicadas

Cabe mencionar que la exparticipante de The Traitors se despidió con una cálida sonrisa, lo que ha causado que en redes sociales los millones de fans de Kelce y Swift le aplaudan su gran actitud y la defiendan, pues aunque no se portaron groseros, si señalaron que deberían de darles privacidad en estos momentos de su vida tan importantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui