No habrá 'LCDLF' para Imelda Tuñón: Filtros psicológicos revelan que no estaba preparada (VIDEO)

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la actriz y cantante Imelda Tuñón estaba muy entusiasmada por participar en el nuevo reality show La Casa de los Famosos de Telemundo; sin embargo, no superó uno de los filtros más importantes y terminó siendo descartada. Lo que llama la atención es que, según Ana María Alvarado, lo que le impidió compartir el show con Kunno fue que no aprobó el examen psicológico de selección.

Antes que nada, es necesario aclarar que cada uno de los integrantes de este tipo de programas debe someterse a una serie de entrevistas que incluyen evaluaciones médicas y psicológicas, ya que el objetivo es determinar si están preparados para pasar tanto tiempo encerrados en una vivienda bastante tiempo donde deberán convivir con personas que quizá no sean de su total agrado.

Previo al examen, de acuerdo con lo que contó la periodista de espectáculos en su canal de YouTube, se les cuestiona sobre sus motivos para formar parte del show, su estado de salud y su disposición para permanecer aislados durante varios meses. Asimismo, es fundamental evaluar la madurez emocional y, sobre todo, la capacidad de la celebridad para enfrentar situaciones de estrés.

Imelda Tuñón

¿Qué puede causar que un participante sea descartado?

Al parecer, uno de los aspectos que más influye es la capacidad de manejar la presión, pues la falta de esta habilidad provoca que la producción no incluya al individuo en la lista final. En el caso de la viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, decidieron que lo mejor sería que la personalidad de internet no ingresara esta vez, ya que los evaluadores detectaron indicios de ansiedad.

"Pues, Imelda, ella sola se propuso. Ella misma había dicho que la habían llamado, pero a la hora del examen psicológico, pasó los de la fiscalía, pero este no. Notaron demasiada ansiedad; no me pueden dar más detalles porque son privados, pero no entrará a La Casa de los Famosos, aunque ella sí estaba puesta, se veía que no estaba bien", destacó Ana María Alvarado, puntualizando que los encargados priorizaron la salud mental de la actriz.

