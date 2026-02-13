Pepe Aguilar rompe el silencio sobre ataque armado en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026, el cantautor de regional mexicano, Pepe Aguilar, publicó un comunicado oficial luego de que circularan versiones sobre un supuesto ataque armado contra su familia en el estado de Zacatecas. En la previa, esta información generó preocupación entre sus seguidores, pues también se mencionó a su hija Ángela Aguilar, y a su esposo, Christian Nodal, como posibles víctimas.

En su mensaje, el intérprete fue claro: no ha sido víctima de ningún atentado y su familia se encuentra bien.

Pepe Aguilar se pronunció por el ataque armado reportado en Zacatecas. Foto: Instagram

Pepe Aguilar aclara rumores sobre ataque en Zacatecas

Durante los primeros minutos de este viernes, Pepe Aguilar, a través de sus redes sociales oficiales, emitió un comunicado donde desmintió haber sido blanco de una agresión armada. En el texto aseguró que se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) y que sus familiares están a salvo: "Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien".

El cantante explicó que la situación real corresponde a un operativo de seguridad en las inmediaciones de su casa y del rancho de su hija en Zacatecas, acción implementada por autoridades estatales. Señaló que el Secretario General de Gobierno del Estado explicó oficialmente lo ocurrido.

¿Qué ocurrió en Villanueva, Zacatecas?

Por su parte, el Gobierno de Zacatecas confirmó que sí se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde se ubica el rancho de la familia Aguilar. El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, informó que el incidente ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera que conecta con el municipio de Tabasco. De acuerdo con el funcionario, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas.

Hasta el momento no se reportan bajas entre los elementos de seguridad ni de otras corporaciones. Las autoridades también confirmaron que algunas personas presuntamente responsables fueron detenidas y que en los próximos días se ampliará la información sobre el caso.

El mensaje de solidaridad de Pepe Aguilar

En su comunicado, Pepe Aguilar también habló sobre la situación que vive el estado de Zacatecas. Reconoció que son momentos difíciles para la entidad y expresó su deseo de que regrese la tranquilidad: "Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas".

En TRIBUNA seguiremos informando cualquier actualización relacionada con el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui