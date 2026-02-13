¿Se lanzó como cantante? Hijo de Alicia Villarreal critica a exabogada de 'El Chapo' Guzmán (VIDEO)

Ciudad de México.- Definitivamente, el drama familiar que está experimentando Alicia Villarreal, una exitosa cantante del género regional mexicano, está lejos de terminar; al menos así se desprende de la nueva información revelada por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien deja entrever que no solo Melanie Carmona está inconforme con la situación.

Al parecer, el problema ahora es que el hijo menor compartió en sus redes sociales lo molesto que se encuentra con la abogada de su madre, la cual es precisamente Mariel Colón, especialmente famosa por haber representado al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. De hecho, en una de las capturas que subió Jacqueline Félix deja claro su punto: "Es como si no entendieran que las mentiras son inútiles".

Pero, por si fuera poco, todo parece indicar que le causa más incomodidad que la experta en leyes haya dicho que sus hijos se llevan muy bien con la intérprete de Sentimientos hasta Te quedó grande la yegua, algo que, por lo visto, no coincide con lo que él plantea. De igual manera, según el material que subió la influencer, otro asunto que lo mantiene inquieto es que Colón no se decide entre ser abogada o cantante.

Historia de Instagram

"La abogada que no se decide si es abogada o cantante, y cabe mencionar que ahora se está presentando junto a Alicia Villarreal en los escenarios para cantar; aparte de abogada, es su compañera de trabajo, literal", escribió la personalidad de internet al mismo tiempo que adjuntó un video de la mujer hablando sobre su representada mientras viste como vaquera, algo que captó de inmediato la atención de los usuarios: "¿Y por qué habla como ella?", opinó @guijarro_quintero.

Cabe destacar que el material audiovisual se desarrolla en medio de una entrevista donde le preguntan a la aludida cómo está el asunto de que maneja el caso legal de Villarreal y también comparte escenario con ella. En cuanto a su respuesta, señaló que es algo completamente diferente y lo llamó "un sueño doblemente hecho realidad"; además, aseguró que la regiomontana es una mujer que necesita ser apoyada y se dijo a sí misma fan.

