(VIDEO) Denuncia 'Mr. Doctor' fraude por 600 mil pesos; estafador decía tener nexos criminales

Ciudad de México.- El popular creador de contenido Octavio Arroyo, un médico originario de Puebla que se hace llamar en redes sociales Mr. Doctor, denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa por 600 mil pesos; además, comentó que el presunto responsable vive en su misma ciudad, mismo que se ha encargado de dañar a muchas personas con un modus operandi semejante.

En un video que subió a sus múltiples plataformas, contó que dicha persona se ganó su confianza tras comenzar a platicar desde hace aproximadamente cinco meses. Es necesario destacar que, afortunadamente, ya fue identificado y, a pesar de que no puede exponer su nombre, está seguro de que darán con su paradero, porque incluso iniciará acciones legales para que responda ante la justicia.

"Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos (…) Son en número 600 mil pesos los que me robó a través de estafas, de engaños, de ganarse mi confianza y mediante un mismo modus operandi que aplica con cada una de sus víctimas", explicó en un fragmento del clip y señaló que la cantidad que le fue hurtada formaba parte de una inversión personal en un negocio que le daría frutos cada 15 días.

Víctima de una estafa

No obstante, todo habría sido solo palabras vacías, pues era la manera en que el presunto delincuente hacía que las personas cayeran en sus engaños; según su propio testimonio, en el pasado hubo otros ciudadanos que perdieron automóviles, casas, terrenos y diversas propiedades. Asimismo, con su típico humor destacó que resultaba irónico que precisamente él, quien se dedica a exponer prácticas incorrectas en la medicina, haya pasado por una situación como la actual.

uD83DuDEA8 Me ROBARON 600 MIL PESOS | Mr Doctor pic.twitter.com/hBFxmuS1cG — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) February 13, 2026

¿Vínculos con el crimen organizado?

Mr. Doctor mencionó que este individuo decía tener vínculos con el crimen organizado, manejo de armas y relaciones en la política. Sin embargo, la personalidad de internet aseguró que no tiene miedo y que reunió las pruebas necesarias para que las autoridades atrapen a quien identificó con la inicial Y, pues, en caso de que le ocurra una tragedia a su familia o a él, esta persona sería la responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui