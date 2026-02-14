Adrián Leo y 'El Mono' Osuna protagonizan intensa pelea en 'Exatlón México': "Me tocaste cab..."

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en Exatlón México están comenzado a subir de nivel entre los atletas de los dos equipos en competencia, debido a que el famoso beisbolista mexicano, Adrián Leo, y el exfutbolista, Mario 'El Mono' Osuna, de nueva cuenta demostraron que no se toleran en lo más mínimo, debido a que han protagonizado intensa pelea por los puntos de cada uno, en el que se le acusó al atleta azul de haber tocado al rojo.

Como se sabe, a lo largo de la semana 20 que el equipo de los azules había estado dominando en la mayoría de las competencias en el reality de TV Azteca, llevándose triunfos consecutivos muy importantes, así como la primera Villa 360 y la Batalla Colosal, por lo que los rojos habían estado cabizbajos y por un momento hubo muchas tensiones, en las que los varones tuvieron varios enfrentamientos ante las burlas y humillaciones.

Pero ahora que los rojos están comenzando a retomar la fuerza y han tenido triunfos importantes en esta semana, como lo fue el ganar la primera Serie por la Supervivencia, instalando uno de los azules, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, pues en su competencia por la segunda Supervivencia de la semana 20, los festejos se salieron de control, especialmente los del 'Mono' y Adrián.

En el primer enfrentamiento, el denominado 'Mufasa' se enfrentó en contra de César Villaluz, resultando en ser el jugador de beisbol el que lograra ganar el primer punto para la Villa 360, por lo que comenzó a festejar gritando que como siempre él sacando los primeros puntos, por lo que Humberto Noriega comenzó a pedirle que dejara de gritar y que se callara, mientras que 'El Mono' se metió para también encarar a Leo.

Ante esto, se hicieron de dimes y diretes en el que Adrián dijo que así como ellos lo hacían al ganar, como el triunfador de la carrera lo iba a disfrutar y lo iba a festejar, pero como Osuna siguió gritándole de cosas, como que debería controlarse le gritó que se callara, a lo que Mario respondió fingiendo que el atleta de los azules tenía mal aliento, tapándose la nariz y abanicándose el rostro para esparcirlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui