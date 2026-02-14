Carlos Cuevas reitera su inocencia ante acusaciones de violencia contra su hermana, Aida Cuevas

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras mexicano, Carlos Cuevas, de nueva cuenta ha dado una entrevista para TV Azteca, debido a que se reitera como inocente, de lo que su propia hermana, Aida Cuevas, a lo largo de seis años lo ha estado acusando de violencia, afirmando que él en varias ocasiones se ha ido en su contra de manera física.

Como se sabe, hace seis años que Carlos se encuentra en una batalla legal, en la que se le acusa de daño psicológico y moral, contra su propia hermana, quien afirma que fue víctima de "violencia, vicios y comportamientos agresivos" del cantante, incluyendo agresiones físicas a sus padres antes de su fallecimiento, incluso la cantante ha acusado a Carlos de acosarla y difamarla durante años, mientras que él afirma que todo fue a causa de una burla al exyerno de ella.

Ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría, Carlos declaró que la demanda, que comenzó en el año del 2019, sigue en las mismas instancias, que no ha tenido un avance significativo, pero que no se preocupa porque se siente muy bien y en realidad ya sabía que probar su inocencia es un proceso largo: "Igualito que siempre, nada, o sea, están esperando, es un proceso muy largo, pero bien, vamos muy bien".

¿Todo fue al revés?uD83DuDE35 Aída Cuevas reitera que su hermano Carlos Cuevas la golpeó y afirma que tiene pruebas.uD83DuDCAC#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/k2uYmOmHP1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 23, 2025

Ante esto, también declaró que no le preocupa querella en su contra, pues afirma de manera contundente que es inocente y va a comprobarse en el juicio que tiene con su hermana, destacando que ella no ha podido probarle nada de lo que lo ha acusado por lo mismo, porque no hizo nada: "Podrán decir miles de cosas, pero las pruebas señores, eso es lo que vale, en todo, tu acusas, lo tienes que aprobar, y no ha probado nada, gracias a Dios".

Finalmente, criticó a los medios de comunicación por sus actitudes, afirmando que ellos también son muy responsables de los conflictos mediáticos, ya que se meten con temas familiares y ya no se parecen a los periodistas pasados: "Quieren llevar agua a su molino, elevar el rating, se agarran de los problemas familiares para eso. Yo he conocido grandes periodistas, que compartíamos camerino, y de ahí no salía nada, simplemente se dedicaban a cumplir el trabajo y no se metían con la familia".

Carlos Cuevas asegura que la batalla campal entre él y su hermana sigue latente; el cantante afirma que no piensa en una reconciliación. uD83DuDCA5uD83DuDC40#VLAFinDeSemana, sábados y domingos a las 9:00 a.m. uD83DuDCFA pic.twitter.com/FGZiQNeva2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui