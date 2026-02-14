Cree que fue ataque directo: Actor de Televisa sufre asalto en CDMX; motociclistas le cerraron el paso

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, 'El Costeño', de nueva cuenta se encuentra atravesando por un momento complicado, debido a que denunció que fue asaltado en la Ciudad de México, junto a todo su equipo de trabajo, señalando que fueron dos motociclistas los que le cerraron el paso y les quitaron sus pertenencias, lo que sospecha fue un ataque directo en su contra.

Como se sabe, Javier Carranza, mayormente conocido como 'El Costeño', acaba de terminar el proceso en contra de su expareja, por el robo de más de 250 mil pesos, y aunque fue a su favor, ahora, a través de su cuenta de Instagram, declaró que el pasado viernes 13 de febrero, fue asaltado por dos hombres sobre una motocicleta "con cascos negros y chamarras negras", junto a su equipo de trabajo cuando estaban camino a Iguala, Guerrero, para trabajar.

El actor y comediante mexicano, reveló que los elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), luego de que llamaron a servicios de emergencias al 911, pero agregó que la denuncia formal van a levantarla en las instalaciones de la Fiscalía una vez que terminen de trabajar: "Vamos a levantar la denuncia apenas tengamos tiempo porque tenemos que ir a trabajar".

Ante esta situación, 'El Costeño' declaró que él ha llegado a sospechar que este ataque no se debe a una casualidad, sino que fue algo planeado en su contra, pero, asegura que tanto él como su equipo desean que las sospechas no resulten ser ciertas y en realidad sea un ataque fortuito por la inseguridad en México: "No quisiéramos sospechar que esto fue directo, queremos pensar que fue fortuito, que fue nada más por casualidad".

Finalmente, declaró que en caso de que haya sido un ataque directo, va a estar mucho más complicada la situación, destacando que esperan que las autoridades hagan su mejor esfuerzo para que le lleven justicia: "Porque si esto trae consigna, híjole, está difícil. Vamos a ver si las autoridades pueden dar con estos delincuentes, con estos asaltantes que asaltaron a mi equipo a una cuadra de nuestro punto de partida de donde salimos para trabajar".

Fuente: Tribuna del Yaqui