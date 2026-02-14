¿Habrá combate? Poncho de Nigris vuelve a provocar a Adrián Marcelo con oferta de 4 millones (VIDEO)

Ciudad de México.- En agosto de 2025 se encontraron el influencer Poncho de Nigris y el conductor Adrián Marcelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la situación se puso realmente tensa cuando el exintegrante del Team Infierno encaró al comediante regiomontano. Ahora, en pleno febrero de 2026, el tío de Aldo de Nigris retó de nuevo al susodicho a una pelea en el Ring Royale.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, todavía no ha obtenido una respuesta, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones, pues ciertos usuarios aseguran que el hombre de 35 años no aceptará, aunque se le ofrezca una cantidad considerable. Cabe destacar que precisamente en el podcast Hermanos de Leche, con Iván Fematt, mencionó que a él no le gustan este tipo de actividades.

Sin embargo, hace un par de horas Poncho subió un video a su perfil de TikTok donde se animó a proponerle subirse a un ring a cambio de 4 millones de pesos, cifra que él mismo comentó al azar en uno de los episodios junto a Fematt. De hecho, también algunas personas, a manera de humor, señalaron que el exparticipante de la segunda temporada de Big Brother México está obsesionado con Adrián Marcelo.

Reta a Adrián Marcelo

"A ver, aquí lo va a hacer público. Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y en la próxima edición de Ring Royal te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar. No te puedes dejar", destacó el actor, quien está trabajando en este proyecto donde varios famosos se enfrentarán entre sí a partir del 15 de marzo de 2026.

¿Cómo comenzó el problema entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Todo parece indicar que inició a partir de la entrevista que le realizó Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes, algo que a Poncho no le convenció y por lo que cuestionó su ética. No obstante, nunca han pasado a las agresiones físicas; el conflicto se ha basado únicamente en amenazas públicas, insultos y provocaciones, y hay quienes creen que solamente se trata de una estrategia mediática para atraer la atención.

Fuente: Tribuna del Yaqui