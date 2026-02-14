Ícono del regional mexicano: Así festejan en Mazatlán los 75 años de carrera de Germán Lizárraga

Mazatlán, Sinaloa.- Germán Lizárraga sin duda alguna es uno de los artistas más destacados en el género regional mexicano, así que este pasado viernes 13 de febrero, en su tierra Mazatlán, decidieron hacerle un homenaje denominado Yo sé que te acordarás por sus 75 años de trayectoria en el Carnaval de Mazatlán 2026. A continuación, en TRIBUNA te tenemos todos los detalles sobre este merecido reconocimiento.

Antes que nada, es necesario especificar que el evento sucedió en el marco de la coronación de la Reina de los Juegos Florales; además, se llevó a cabo en el Estadio Teodoro Mariscal y, según medios locales, en el lugar estuvieron miles de fanáticos. Incluso el Gobierno Municipal de Mazatlán compartió imágenes e información sobre el asunto, donde también se aprecia el momento exacto de la coronación de Mariana I.

Uno de los detalles que más capta la atención es que fue una noche con mezclas musicales, empezando porque estuvieron presentes miembros de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), pero no fueron los únicos, ya que también participaron más artistas como Edén Muñoz, Pancho Barraza, Julio Preciado, Carlos Sarabia, Luis Antonio López Mimoso, Germán Montero, Saúl El Jaguar y Silvia Zepeda, entre otros.

Germán Lizárraga

De hecho, fue precisamente el intérprete de Peca de Bonita y Mientes tan bien quien abrió el show dedicándole algunas palabras al festejado, quien por mucho tiempo fue una pieza fundamental de la Banda El Recodo; posteriormente, Edén Muñoz comenzó a cantar. Asimismo, la Banda Estrellas de Sinaloa compartió con los asistentes parte de su repertorio, siendo de las más aplaudidas Mi gusto es, El sauce y la palma y El Sinaloense.

#Tendencias | San Valentín con guiños políticos: Casa Blanca lanza postales sobre Maduro, Groenlandia y migrantes uD83DuDC40uD83DuDC98https://t.co/MKas59yXU9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Un poco sobre don Germán Lizárraga

Según información en línea, es hijo de Cruz Lizárraga Lizárraga y Cleofas Lizárraga Zataraín y, como dato curioso, destaca que es el primero de veintitrés hermanos en total. Ahora bien, con respecto a su talento musical, realmente tenía un gran referente, ya que su padre también fue una de las figuras más populares en esta industria. En fechas más recientes se tiene que recibió de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) el reconocimiento Trayectoria 50 Años en 2019, por su carrera como autor.

Fuente: Tribuna del Yaqui