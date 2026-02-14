Laura Zapata y Kunno serían despedidos de 'La Casa de los Famosos 2026' a días de su estreno

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida villana de melodramas, Laura Zapata, y el influencer mexicano, Kunno, seguirán dando controversia, debido a que se dice que habrían molestado a ejecutivos de La Casa de los Famosos EU 2026, ya que se ha especulado que podrían ser despedidos del reality show, a tan solo tres días de su estreno, por haber roto las reglas.

El próximo martes 17 de febrero del año en curso, se estrenará la sexta temporada del mencionado reality show en Telemundo, sin embargo, en redes sociales han comenzado a especularse que se podría despedir a varios de sus nuevos integrantes, o debido a la premura del estreno, darse un castigo bajo las acusaciones de haber roto las reglas antes de comenzar con la nueva temporada, causando un gran revuelo.

El motivo fue que la reconocida influencer de origen colombiano, Yina Calderón, aseguró que varios de los integrantes, como Kunno, Laura y Lupita Jones, se han unido para crear un complot en su contra para desprestigiarla, y para aislarla una vez que comience el juego en el interior de la casa: "Ya están creando complot para acabarme. Yo sé que ya hay tres unidos de los que ya anunciaron. Estoy segura de que Laura, Lupita Jones y Kunno. Yo soy bruja".

La colombiana dijo no estar preocupada por esto y aseguró que se enfrentará a todo aquel que quiera sacarla de del reality. Pero, pese a que ella se dice calmada, sus palabras generaron mucha controversia en redes sociales, debido a que Telemundo ha dejado en claro que crear teams y complots antes de comenzar está completamente prohibido, por lo que se ha dicho que podrían ser despedidos, o que por lo menos, habría una sanción en su contra.

Por otro lado, la villana de María la del Barrio ha dejado en claro que ella sí va estar dentro de la casa y que también va con todo para ser una líder, para llegar a la gran final y ganar ese primer lugar sin importarle nada ni nadie: "No entro a esconderme, entro a jugar. No entro a pedir permiso, entro a marcar territorio. Y no entro sola, entro con ustedes. Gracias a todos los que han estado firmes, leales, amorosos y guerreros. Esto apenas comienza, y cuando una villana entra, la historia cambia".

Fuente: Tribuna del Yaqui