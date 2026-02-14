Madre de Geraldine Bazán llega a 'Ventaneando' con devastadora noticia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortiz, mayormente conocida por ser la madre de Geraldine Bazán, recientemente brindó una entrevista para el programa Ventaneando, en la que dio una devastadora noticia con respecto al tan polémico distanciamiento que ella misma confirmó con la actriz de Televisa. Hace casi un año, tanto doña Rosalba, como Bazán confesaron que no hablan por cuestiones personales.

Desde hace más de un año, Rosalba ha salido a hablar de más sobre el tema de Bazán con Gabriel Soto, especialmente cuando se confirmó su separación con Irina Baeva, con la que se dijo le fue infiel a su hija y su familia se separó. Dado a las declaraciones tan privadas que dio, Geraldine confesó que había un distanciamiento con la abuela de sus hijas por este motivo, ya que considera que se cruzó una línea y puso palabras en su boca, sin embargo, dejó en claro que no se niega a una reconciliación con su madre.

Ahora, después del cumpleaños 43 de Bazán el pasado 30 de enero, Rosalba brindó una entrevista para el vespertino de TV Azteca, en la que declaró que pese a que tienen tantos meses sin hablarse ni verse, ella en su cumpleaños le mandó un amoroso mensaje como siempre para celebrarla: "Yo sí le mandé felicitación, le dije que se la pasara muy bien y nada más, yo cumplo con lo que me toca". Sin embargo, con profunda tristeza reveló que no le respondió: "No, porque no… no tengo señal".

Tras esto, la madre de la actriz de Corona de Lágrimas declaró que sí ha llorado por esta situación, señalando que en todas las familias pasan este tipo de cosas, que ella lo entiende y siente que es bueno que los hijos tengan las alas y el valor para irse del nido, pero siempre en mejores términos: "Claro soy humana, si se me antoja lloro, lloro, ahorita que venía me encontré a una señora y me dijo 'mi hija tampoco me habla y yo cuidé a mis nietos cuando estaban chiquitos y no sé por qué, mi hija se fue, se llevó a mis nietos y yo le apoyé mucho porque ahora ella es abogada'".

Finalmente, doña Rosalba declaró que en sus recuerdos busca ese consuelo al distanciamiento de su hija en los recuerdos, especialmente por los de su cumpleaños, en los que ella siempre tiró la casa por la ventana para darle lo mejor que ella podía: "Siempre le organizaba sus cumpleaños con todas las amigas, amigos, y compañeros del medio, y yo le conseguía que le dieran la barra libre, por lo menos por unas horas, llevaba el pastel, los bocadillos".

Fuente: Tribuna del Yaqui