"No siento amor": Alexander Acha lanza inesperada crítica a Bad Bunny tras show en el Super Bowl LX

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Alexander Acha, recientemente lanzó una inesperada crítica a Bad Bunny, en medio del escándalo sobre su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

El pasado domingo 8 de febrero del 2026, en la final de la temporada 2025 - 2026 de la NFL, el reconocido cantante de reguetón fue el encargado de amenizar el medio tiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New Egland Patriots, el cual ha despertado mucha controversia en redes sociales, debido a que aunque muchos artistas apoyándolo y aplaudiendo lo que hizo, hay muchos otros que no, que incluso lo tachan de "vulgar" e "innecesario".

El hijo de Emmanuel declaró que de su show le gustó la manera en que promovió la unidad y no la división, destacando que le parece correcto el que no se pronunciara en contra del ICE, pues considera que ese tipo de eventos no deben ser políticos, sino para enaltecer la música: "Me gustó mucho como dijo todos los países de América, eso me gustó mucho, excelente, y que dijo Estados Unidos y Canadá, eso fue bonito, porque no fue 'nosotros contra ustedes'".

En su entrevista con Jesse Cervantes, declaró que él no está de acuerdo con que se toquen temas políticos en eventos como los Grammys 2026 o el Super Bowl: "Estoy hasta el copete que usen las plataformas de los artistas como agenda política, se me hace muy chafa", destacando que no deben de convertirse en una "reunión política", dejando en claro que prefiere que se enfoquen en destacar la música.

Bad Bunny sigue dando de qué hablar.



Aquí otro análisis de los simbólico de su presentación en el Súper Bolw. pic.twitter.com/xL6tFFabKK — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 9, 2026

Ante esto, criticó las letras de sus canciones, señalando que no promueven el amor, sino que hablan más de la fiesta, de divertirse, y de darle rienda suelta a los placeres carnales, por lo que no entiende mucho de lo que dice, pero comprende que cada artista tiene un estilo diferente: "La versión de Bad Bunny sobre el amor no la entiendo mucho, estoy en desacuerdo, qué bueno que promueva el amor, pero su concepto del amor no sé cuál es, porque yo no siento amor en sus canciones, siento instinto y como calentura. Él ni siquiera está buscando eso (promover el amor)".

Finalmente, "De Bad Bynny no soy fan, no me gusta como canta, pero reconozco que trabaja mucho ; en cuanto a lo que él tenía que hacer en el Super Bowl, lo hizo bien, pero yo no me identifico con su música".

Fuente: Tribuna del Yaqui