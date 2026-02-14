¿Renunciará a la Corona? Fátima Bosch se sincera tras escándalo de fraude al ganar Miss Universo 2025

Ciudad de México.- La reconocida reina de belleza de origen mexicano, Fátima Bosch, de nueva cuenta ha estado en el centro del escándalo, entre rumores de querer desertar, por lo que a través de sus redes sociales, acaba de sincerarse sobre si es verdad que piensa renunciar a la Corona del concurso de belleza más importante en todo el mundo, después de todo el escándalo de fraude al ganar Miss Universo.

Como se recordará, Fátima se volvió tema de conversación y mucha polémica, después de que ganara la corona de Miss Universo como representante de México, pues se dijo que fue un fraude y que su triunfo fue comprado por su padre, e incluso uno de los jueces fue señalado de conexiones con este y con el crimen organizado. De la misma manera, enfrentó la demanda que enfrenta con Nawat Itsaragrisil.

En ese momento se alzaron campañas para pedir que se le quitara la corona, mientras que otros afirmaron que ante la presión, ella sería la que optaría por renunciar a este puesto, a lo cual, en entrevista con Hoy Día, programa de Telemundo, aseguró que no era de esa manera, y afirmó que al igual que el resto de sus contrincantes en dicho evento, ella merecía ganar: "Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda".

Qué belleza ver a Fátima Boch levantar esa corona… pero más poderoso aún fue escuchar su historia.

Una mujer que miró de frente su dolor, que no se quedó atrapada en la narrativa de su pasado y que hoy nos recuerda algo que repito siempre:



La infancia marca… pero no define. La… pic.twitter.com/kJkKJtPVWC — ? Caballero ? (@TheDarknessGoth) December 3, 2025

Ahora, de nueva cuenta surgieron rumores de que estaría muy presionada por el hate público, ya que hace unos días comenzó a circular en redes sociales un screenshot de las supuestas historias de Instagram de Bosch, que mostraba un artículo acerca de su supuesta renuncia, éste señalaba que las especulaciones se dieron por una publicación que ella misma hizo tiempo atrás con la frase "No aguanto más" y que borró casi inmediatamente. El artículo incluía la inexistente publicación con el título "¿Será que Fátima renuncia a su título de Miss Universo 2025?".

Ante esta situación, Fátima empleó sus redes sociales y con el usual sentido del humor que maneja, declaró que ella no va a renunciar a su corona, ni a su puesto en Miss Universo, asegurando que va a cumplir todo el año que dura el reinado: "Fátima tomó el malentendido con humor: “Jajaja, oigan, no crean todas las fakes news que la gente se inventa. Estoy super feliz chambeando. Tienen Miss Universe para todo el año, ¡no se preocupen!".

Fátima desmiente renunciar a su corona. Instagram @fatimabosch

