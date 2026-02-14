San Valentín con guiños políticos: Casa Blanca lanza postales sobre Maduro, Groenlandia y migrantes

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca quiso unirse a la tendencia de este 14 de febrero, cuando se conmemora el Día de San Valentín, una de las fechas más importantes para los enamorados; sin embargo, en el caso de la actual residencia de Donald Trump decidieron enfocarse en tres situaciones que en los últimos meses han sido el centro de atención de otros países con respecto a Estados Unidos.

¿Compartieron tarjetas de San Valentín?

El pasado viernes se adelantaron y publicaron varias tarjetas de San Valentín a través de X (Twitter). En una de ellas, la que más destaca, se lee: "Capturaste mi corazón", pero incluye la imagen de nada más y nada menos que Nicolás Maduro cuando fue aprehendido por agentes estadounidenses en Caracas junto a su esposa Ceci Flores. En dicha postal aparece el expresidente de Venezuela con los ojos vendados, una fotografía que en su momento dio la vuelta a la web.

En otra tarjeta se encuentran, rodeados por un marco de corazón azul, el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, con el migrante Kilmar Abrego García, cuya deportación el año pasado generó gran controversia a pesar de que una orden judicial federal bloqueaba su expulsión. No obstante, como respuesta, la administración Trump admitió que fue un error, pero sostuvo que tenía supuestos vínculos con la pandilla MS-13.

Primera imagen de la detención de Nicolás Maduro

De tal forma que la imagen hace alusión a cuando Van Hollen se reunió con el exresidente de Maryland, comprometiéndose a no rendirse hasta que fueran respetados los derechos al debido proceso de Kilmar. En el material que publicó la Casa Blanca, a manera de ironía, escribieron: "Mi amor por ti es tan fuerte como el amor de los demócratas por los inmigrantes ilegales", seguido de un "¡Volaría 1.537 millas para tomar una copa contigo!".

Made just for you uD83DuDC8C pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

Hasta le tocó a Donald Trump y Groenlandia

En una nueva tarjeta enmarcaron un mapa de Groenlandia dentro de un corazón con la frase: "Es hora de que definamos nuestra situación". Asimismo, difundieron otra especialmente para Trump con la leyenda: "Orden Ejecutiva 4547… Eres mi Valentín". En lo que respecta a la isla ubicada en una zona nororiental de América del Norte, la imagen hace alusión al interés de Washington por ese territorio autónomo de Dinamarca.

Fuente: Tribuna del Yaqui