Sorpresa de San Valentín: La cajemense Irma Miranda anuncia que espera a su primer bebé

Ciudad de México.- La celebración del 14 de febrero tomó un matiz muy especial para los seguidores de la televisión mexicana y el mundo del modelaje. Irma Miranda, reconocida por su destacada participación en diversos certámenes de belleza y programas de televisión de TV Azteca, eligió esta fecha tan importante para compartir una noticia que marca el inicio de una etapa distinta en su vida personal, su embarazo.

A través de su perfil de Instagram, la ganadora de la edición 2023 de MasterChef Celebrity publicó unaa serie de imágenes que resumen la alegría que vive actualmente. En ellas se le puede ver acompañada de su pareja; ambos sostienen con ternura unos pequeños calcetines de bebé y la imagen de una ecografía, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a su familia. Para esta ocasión, Irma lució un atuendo compuesto por un vestido largo de encaje en tono hueso, complementado con un peinado recogido decorado con ondas suaves y un maquillaje en tonalidades plata que resaltaba su semblante.

El anuncio estuvo acompañado por unas palabras sencillas pero cargadas de sentimiento: "Un nuevo capítulo comienza. Te esperamos con toda la ilusión". La respuesta de sus amigos y admiradores fue muy positiva. En la sección de comentarios se hicieron presentes figuras públicas como Tania Estrada, Itzia García, Andreína Martínez, Aline Hernández, Diana Robles, Zahie Téllez y Fernando Lozada, quienes enviaron mensajes de cariño. Destacó también el mensaje de su madre, quien expresó que este acontecimiento representa una gran bendición que esperan con todo el amor posible.

¿Quién es Irma Miranda?

Irma Cristina Miranda Valenzuela es una figura muy querida, originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Nacida el 15 de agosto de 1996, posee una formación académica en Administración de Empresas, aunque su trayectoria frente a las cámaras es lo que le ha dado mayor visibilidad. Durante su paso por el concurso de cocina más famoso de México, demostró una gran capacidad para superar retos culinarios, lo que le permitió obtener el primer lugar frente a competidores como Eduardo Capetillo Gaytán y Paco Palencia.

Antes de ese logro, Irma llevó la representación de nuestro país al certamen Miss Universo 2022. En la actualidad, desarrolla su labor como conductora en el programa Al Extremo Fin de Semana, espacio al que se incorporó a mediados del año 2024. Su presencia constante en las plataformas digitales le permite mantener un vínculo cercano con sus más de 275 mil seguidores, con quienes comparte aspectos de su rutina diaria y proyectos profesionales. Este anuncio de embarazo añade una nota de felicidad a su carrera ascendente en los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui