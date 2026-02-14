"Te topaste con pared": Javier Ceriani acusa a Gustavo Adolfo Infante de amenazarlo y dice lo demandará

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos de origen argentino, Javier Ceriani, acaba de alzar la voz y pedir justicia para su caso, ya que afirmar que demandará a Gustavo Adolfo Infante, dejando en claro que quiere ponerle un alto al presentador de origen mexicano, mientras que lo acusa de amenazarlo de muerte, afirmando que se topó "con pared" con él, pues o se dejará amedentrar por él.

Es bien sabido que el presentador de Sale el Sol y Ceriani tienen una muy marcada enemistad, en especial después de que este hace unos meses, apoyara a Mayela Laguna y difundiera la noticia de que le fue infiel a su esposa tras más de 20 años de matrimonio, con ella, y que ese fue el motivo por el que presuntamente la habría apoyado a lo largo del proceso de paternidad que tuvo en contra de Luis Enrique Guzmán.

Ahora, a meses de esta serie de dimes y diretes, el exparticipante de Survivor México, a través de su canal de YouTube, aseguró que mientras que el presentador de Imagen TV estaba alcoholizado, le mandó un mensaje en el que lo está amenazando de muerte y le advierte que morirá pronto: "Ayer, en un ataque de ira, sabemos que estaba bajo los efectos del alcohol o lo que sea, amenazó que yo, Javier Ceriani, que vivo en Los Ángeles, me voy a morir".

Ante esto, el expresentador del extinto programa, Chisme No Like, acaba de asegurar que también fue transfóbico al cambiarlo de género, e invitó a las personas que lo escuchan que levanten una denuncia en contra de Infante si se sienten ofendidos con su contenido, para que le retiren la licencia y no pueda ejercer más: "Acaba de amenazar de muerte a un periodista de Los Ángeles y además, me cambió el género sexual. Toda la gente que se sienta ofendido con las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, puedes demandar o denunciar para que le quiten la licencia por este tipo de cosas".

Finalmente, señaló que sabe que sus jefes no van a tomar esto en cuenta, hasta que oficialmente interponga una demanda, pero que en algún momento le llegará y comenzará su caída, asegurando que él le pondrá un alto para que no vuelva a amenazar a nadie más: "Yo no voy a permitir que ningún colega o periodista en el mundo me vuelva a desear la muerte, mucho menos este tipo nefasto que no respeta a las mujeres, no respeta a nadie. Te topaste con pared, ahora llegó la hora de ponerte un stop, prepárate".

Fuente: Tribuna del Yaqui