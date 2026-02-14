(VIDEO) Hija de Daddy Yankee anuncia embarazo y habla del milagro que llega tras un duro duelo

Orlando, Florida.- Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee, dio una tremenda sorpresa a sus seguidores en Instagram porque recientemente anunció que está esperando su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025, a tan solo un par de meses de que sufrieran la pérdida de un bebé en septiembre de 2025, por lo que este pequeño será un bebé arcoíris.

De hecho, la también creadora de contenido subió un video grabado en una playa frente al mar, mientras la acompaña su esposo y ambos caminan bastante felices por la arena. En una de las tomas se ve a la influencer abrazando a su pareja con su ya notoria pancita de embarazo. Además, el material audiovisual, que ya cuenta con muchos comentarios, lo tituló: "Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios".

Los futuros padres explicaron por qué hasta ahora se animaron a compartir su felicidad con los internautas, pues debido a su mala experiencia en el pasado consideraron que era mejor esperar a que su bebé estuviera bien y saludable. Cabe destacar que un dato revelador fue cuando, en uno de los momentos del video, Jesaaelys escribió en el espejo "Baby coming… agosto 2026", siendo que la fecha programada para el parto es el martes 11 de agosto.

Un video emotivo

"Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable", puntualizó la empresaria. "Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás", explicó la mujer que pasó por un difícil duelo.

¿Todavía está molesta con Daddy Yankee?

Como te informamos en TRIBUNA, Bad Bunny se presentó en el Super Bowl LX, pero como varias personalidades estadounidenses estaban en contra de su espectáculo, hubo famosos de Latinoamérica que se pronunciaron en su defensa; una de ellas fue Jesaaelys, quien definió al intérprete como "El mejor artista que ha dado Puerto Rico. Olvídate, que quedamos en una pieza". Evidentemente le llegaron muchas opiniones negativas por saltarse al hombre gracias al cual está en este mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui