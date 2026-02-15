Boda en Hollywood: Maya Hawke, actriz de 'Stranger Things', se casa con Christian Lee Hutson (FOTOS)

Nueva York, Estados Unidos.- Maya Hawke es una actriz estadounidense de 27 años que tomó especial relevancia en la industria del espectáculo con su personaje de Robin Buckley en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. La joven eligió el pasado sábado 14 de febrero de 2025, fecha en la que se celebra San Valentín, para casarse con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con medios como People y Hola, la ceremonia se llevó a cabo en la iglesia St. George’s Episcopal, en Manhattan, donde estuvieron presentes los famosos padres de la también cantante, Uma Thurman y Ethan Hawke, así como algunos miembros del elenco, entre los que destacan Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, e incluso Iris Apatow y su novio Sam Nivola.

En redes sociales circulan varias imágenes de Maya caminando por las calles bastante feliz, portando un vestido blanco sin mangas y con cuello de barca, mientras que su ahora esposo, Hutson, de 35 años, luce un traje con chaleco clásico en blanco y negro. Los fans comenzaron a dudar si se trata de una película; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se cuenta con más detalles, ya que la estrella no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué se sabe de su relación?

Según las mismas revistas, la pareja inició su relación a principios de 2022 y suele mantener su romance fuera del ojo mediático, salvo en contadas ocasiones en las que han sido vistos en eventos. Como dato extra, en el pasado colaboraron en el álbum de Hawke Chaos Angel (2024). Precisamente, hace algunos años Christian estuvo casado con la cantante y compositora Sharon Silva.

Maya Thurman

No es novedad que Maya Thurman se ha visto envuelta en controversias por ser llamada "nepo baby", un término que suele usarse para referirse a los hijos de artistas que consiguen abrirse paso en el espectáculo gracias al apoyo de sus padres. Una de las declaraciones que causó polémica fue cuando, para The Times of London, dijo: "Estoy cómoda con no merecerlo y hacerlo de todos modos".

