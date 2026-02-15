Cardi B cae en pleno concierto en Las Vegas y bromea culpando al gobierno de Trump (VIDEO)

Las Vegas, Nevada.- La rapera estadounidense Cardi B, quien recientemente fue tendencia por arremeter contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un concierto ante miles de fanáticos en Acrisure Arena, ahora vivió una situación completamente distinta en Las Vegas; pese a la fuerte caída, tuvo la actitud suficiente para tomar con humor el incidente.

Antes que nada, es necesario aclarar que el hecho ocurrió el pasado viernes 13 de febrero de 2025, pero apenas se hizo viral en redes el video del momento exacto en que la estrella de origen dominicano interpreta el remix de Thotiana. Sin embargo, perdió el equilibrio; de acuerdo con las imágenes, la silla se movió de forma inesperada, lo que provocó que cayera de espaldas al piso mientras la música continuaba reproduciéndose.

¿Es culpa del gobierno?

En un clip que compartió en sus historias de Instagram, la neoyorquina culpó en tono de broma a la administración de Donald Trump: "Hoy el gobierno me tenía en la mira", además añadió: "Les digo que fue el gobierno". No obstante, su peculiar manera de reaccionar ante este tipo de situaciones no terminó ahí, ya que, al tomar como referencia un video de su accidente, afirmó que estaba hecho con IA: "¿Alguien podría añadir una nota en la comunidad sobre este video? Este video es ciertamente IA".

Siguió con el show

No es su primera caída del año

Previo al Super Bowl LX, Cardi B fue vista en San Francisco interactuando con un robot humanoide; al acercarse con la intención de bailar, el aparato perdió el equilibrio, lo que ocasionó que la joven terminara en el suelo. En ambos casos, sus fans destacaron la forma en que maneja estos episodios en su vida, tomándolos con tranquilidad y aprovechando para interactuar con sus seguidores, quienes le siguieron el juego.

Can someone put a community note on this ? This video is clearly Ai . https://t.co/v2pr018Qmj — Cardi B (@iamcardib) February 14, 2026

Polémica con ICE

No podemos olvidar una de sus presentaciones más icónicas de su gira, Little Miss Drama Tour 2026, pues ahí volvió a mostrar esa personalidad que tanto agrada a sus admiradores al asegurar que los defendería del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés): "Si ICE entra aquí, vamos a saltar sobre ellos… No se llevarán a mis fans", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui